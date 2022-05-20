房東成贏家？ 租戶籍拉高社宅中籤率成漏洞

儘管北市既有社宅數為全台最多，高需求量仍讓中籤率偏低。根據社會住宅推動聯盟彙整，截至今年1月，北市最好抽的社宅為110戶的大龍峒社宅和288戶的新奇岩社宅，中籤率均為8.6％，最難抽的為木柵、大橋頭社會住宅，共141戶招租，中籤率僅3％。

相較之下，新北新店央北青年社宅招租戶數926戶、中籤率32％；新北三峽國光青年社宅241戶、中籤率25％；桃園八德一號社宅418戶、中籤率25.4％；桃園八德二號社宅354戶、中籤率24.7％。

從戶數來比，有300戶招租的台中梧棲三民社宅，中籤率達48％，戶數達380戶的台北大同明倫社宅，中籤率僅8.2％，再再突顯抽中北市社宅的困難度。

因社宅供給尚有限，北市府針對具備不同身分別的民眾，提供不同數量的出租戶。以招租戶數510戶、中籤率僅5.35％的台北文山興隆社宅D2為例，套房／一房房型中，原住民分有7戶、台北市民75戶、台北就學就業者7戶、安康戶和低收入戶47戶。不難看出，在各身分別申租人數相同的前提下，以台北市民身分申請的民眾，抽中社宅的機率高出許多。

正因如此，便有民眾以「租戶籍」的方式，「製作」出台北市民的身分申租，並堂而皇之的在論壇開箱社宅，教導大家如何用「少少的錢」拚人品抽中月租金不到5千元的新房。

租戶籍抽社宅 恐違反《戶籍法》

住展房屋網企研室指出，正是社宅申請者「租戶籍」的行為，讓不肖房東能從中獲利。事實上，為抽社宅租戶籍的行為，恐已違反《戶籍法》第76條規定：申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實之資料者，可處3千元以上、9千元以下罰款。而出租戶籍的房東也會因「故意共同實施違法」，被處以相同罰緩。

要防堵類似作為，住展房屋網企研室建議，社宅招租單位可設定設籍繼續居住1年以上、提供水電帳單等條件，以此拉高「租戶籍抽社宅」的成本和難度，再加上社宅的低中籤率，有機會打消部分投機者「製造身分」抽社宅的念頭，確保社宅由真正符合資格的民眾入住。

文／授權載自 住展房屋網

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