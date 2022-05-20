房價過熱要到頂了？他勸先做「這件事」　內行人反嘆：得花更多錢買房

台灣房價在去年一整年宛如「失速列車」般瘋狂上漲，讓不少購屋族都擔心「現在不買以後會更貴」紛紛搶進房市，不過在近期一連串打炒房措施之下，房市似乎漸漸轉向觀望，也有網友認為，房市過熱的現象很快就會到達頂端。

一名網友在PTT上發文討論台灣房價未來走勢，原PO認為，台灣房價上漲主因是吃到中美貿易戰跟新冠肺炎的疫情紅利，但隨之而來的供應鏈影響造成通膨，幾乎所有經濟預測都轉向悲觀，台灣所吃到的紅利已「差不多了」，認為這幾年房市過熱也會很快觸頂。



原PO指出，房價上漲是階梯式，目前房價已經接近階梯上原，因此也不需急著買房，若沒有好價格就在多存幾年錢「反正價格差不多就在那裡，多存點錢、多看看，也沒什麼損失，搞不好下一個經濟下行的循環，可以買到好的物件也說不定」。

內行人卻點出原PO想法的兩大誤區，第一點是「不動產慣性很大，變化很緩慢」，最能帶動房價變化的就屬預售屋，只要觀察預售屋新案開價，若呈現「一案疊一案」，價格仍在往上拉，就無需思考房價停滯的問題。

若預售最新案價格停滯，屋齡10年上下的中古屋要反應出停滯價格也需要1年左右的時間，若鎖定的是這類物件，又找不到喜歡的房子，確實可以慢慢等，但若想買20年以上的中古屋，會需要更久的時間來反應停滯價格，有需求的人「能買還是早點買」。

內行人進一步指出原PO的另一錯誤，在於僅看整體趨勢而忽略房市的區域性。舉例來說，2016年房市普遍呈現橫向盤整的停滯狀態，但台南在南科議題帶動下仍然緩慢成長「分析了一堆經濟理論說要停滯，結果你人在台南，到頭來還是要花更多錢去買房子，變成『你自己知道的笑話』」。

房產專家、品嘉建設創辦人胡偉良指出，根據過去30年的全球實證經驗顯示，房價的上漲率始終都是超過通貨膨脹率的，2020年爆發全球疫情，隨後在缺工、貨運阻塞的情況下，全球各地幾乎都出現嚴重的通膨現象，美國通膨率也已經超過8.5%，很多專家預測世界將「持續長期處在通貨膨脹狀態」。而從長週期的實證經驗來看，房地產增值性都是跑贏通貨膨脹。 胡偉良認為，在民眾買房抗通膨的心理下，再加上新房的興建成本，建築原物料成本上漲、人工、土地短缺的長期趨勢環境下，房價走揚的情勢將很難改變。

文／授權載自 好房網

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