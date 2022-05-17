存款追不上通膨急著想買房？學者示警「緊縮循環」這行為最要不得

美國利率決策會議（FOMC）6月底將再次舉行會議，從先前透露的風向來看，美國還會繼續升息2碼，加上之前升息的2碼，台灣央行將要面對利差也將來到4碼，後續升息幅度對於房市可能帶來的影響，有學者分析3種走勢。

景文科技大學財經系副教授章定煊認為，台灣升息有3種可能，一是只升息2碼以下，二是緊跟美國升息幅度，三則是緩升息，甚至是零升息。只升息2碼以下的情況，在利差的誘因，熱錢會往美國方向移動，導致台幣持續貶值，一直貶到利差可以平衡為止。這些熱錢結匯出境，台幣自然被收回，導致貨幣緊縮。也就是說，當台灣升息腳步跟不上美國升息速度，熱錢移動速度越快就會造成貨幣緊縮越嚴重，章定煊表示，時間久了，即使央行不動基準利率，市場利率也會上揚。

而房價越高，要推動市場的資金需求量就越大。但貨幣緊縮的結果，需求方會減少，供給方的建商如果又堅持價格反應成本，二手屋業主又堅持價格緊盯新屋，短期內就會出現「價穩量縮」的情況。要想打破這樣的僵局，恐怕得等到賣方受不了資金壓力破盤，或是有新的利多出現，重新刺激買方出價意願。

但若是台灣緊跟美國升息幅度，台幣匯率雖然守下來了，但是章定煊也直言，經濟動能會受創，房市的衝擊就更大，有硬著陸的危險。但他也認為這樣的可能性不會很高。

若台灣採取緩升息、甚至零升息，在國內市場公開操作反向寬鬆貨幣，來抵銷外匯市場貨幣緊縮的衝擊，恐怕也不見得有益。章定煊分析，如果完全抵銷的話，就會跟日本一樣，匯率徹底崩盤，可能誘發惡性通膨。因此他認為台灣應該只會「加減操作一下」，但是幅度不會太大，「畢竟台灣人對通膨的忍受度不會太高」。

章定煊認為，從央行總裁楊金龍釋出「貨幣緊縮」、「對台幣匯率沒設定底線」，最有可能就是升息控制在2碼以下，但他也點出，美國為了避免極端利率調整造成經濟衰退的「沃克衝擊」，貨幣政策恐怕會「縮縮停停，停停縮縮」，雖然會讓經濟衝擊變小，但是整個解決通膨的週期會變長。

然而，第一輪的快速緊縮勢必無法避免，章定煊提醒這時期的購屋者，在緊縮循環期間，購屋者看到心儀的物件，賣方又緊咬價格，心理上很難忍住，但最忌諱一時衝動，以為通膨來了就盲目追價，還是需多看多比較。

文／授權載自 好房網

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