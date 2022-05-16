被老打敗！「這成本」上漲比房價快 他拿出居住正義唯一解藥

隨著民眾對居住品質的日益提升，老舊公寓的住宅需求已呈現快速下降的趨勢。品嘉建設創辦人胡偉良認為，除了蛋黃區的老舊公寓因為地點的優勢仍有需求外，蛋白區、蛋殼區隨著需求的減少，房價勢必一落千丈，甚至乏人問津，而蛋黃區的老舊公寓則將成為窮人、年輕人的居住所，其效益也不會太高。

胡偉良說，過去就曾一再的提醒，日後房屋的改建成本會愈來愈高，改建成本的增加將大過房價的上漲，如此也將導致老屋愈晚改建，分回愈少的結果。

胡偉良也勸誡，如果當前台灣的老屋改建不夠快速，在新屋增量不如老屋老化的狀況下，可以預見，未來民眾還是不見得有適合的宜居宅可以居住，所以他呼籲「快速推動老屋改建是實踐『居住正義』的唯一解藥」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則指出，出於房屋折舊特性強，屋齡40年以上老宅除了得留意如水管老舊、蟲鼠蚊蠅等問題，甚至在結構公安也會有疑慮，有時候花錢裝修，更因為屋齡舊而讓每坪裝潢費上看10萬元也不意外，簡單更換水管等狀況也是一筆費用，也非單純購入價格低就划算，老宅也不乏為公寓產品，多無專人管理，居住安全與舒適度也可能大打折扣。

文／授權載自 好房網

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