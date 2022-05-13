不婚情侶怎麼買房？網曝妙招：雙方都有保障！

根據衛福部109年8月公布的「108年15-64歲婦女生活狀況調查」顯示，近4分之1的台灣女性沒有生小孩的意願；另外，據《世界人口評論》（World Population Review）的最新統計顯示，2021年度台灣在全球的生育率排名為前5大最低國家之一。

而為何婦女不想要有孩子，主因是「經濟負擔太重」、「不想因小孩而改變現有生活」、「擔心孩子教養或未來發展」、「擔心有小孩影響工作」及「缺乏照顧孩子的時間」等問題。

但特別的是，年輕人不婚不生卻還是想要有個窩！近日一對交往7年的情侶，因為感情很穩定所以並沒有結婚的打算。女方表示，由於這兩年頻繁地換租屋處，所以他們決定乾脆買房子，想問問「有沒有沒結婚但一起買房子的情侶檔呢？會不會有什麼困擾或爭議？」。

話題引發網友討論，不少人提點，「建議所有權記得聯名登記，但得考慮貸款條件可能比較差」、「頭期款、所有權、繳貸款都一半一半，以後分手或離婚比較好處理，萬一沒分手、沒離婚也沒損失」、「你可以用預告登記，然後書面也寫好約定，也先溝通好後續水電費、房貸、房屋稅等等一些雜費」、「聯名登記你們會浪費這輩子一次的奢侈效益，查查預告登記，先登記A預告登記B，他轉移或售出都要經過你同意」。

但也有人催婚，認為結婚比較有保障，「建議還是要走結婚這道流程，就算在穩定至少也要去登記才能保障彼此，但假如真的不登記的話，可以討論看看由經濟能力較好的一方買房付房貸，另一個人負擔家中水電或基本生活開銷，這樣以後才不容易有爭議」。 更有過來人分享，跟女友穩定交往8年，在中和買了一間16坪加4坪陽台的小套房，名字是登記女友的，但貸款是一起繳，過程中完全沒吵架，「當然因為頭期款她支付的比較多，所以她的要求我覺得合理」、「看你想要房還是錢，我跟女友一起買，頭期款我出的，但房子我登記在女朋友名下，共同存的錢在我的戶頭內，未來也會使用預告登記的方式，算是一種對雙方都有保障的制衡方式吧」。

鴻毅地政士事務所所長謝志明則曾指出，若情侶兩人共同登記，登記的比例為各50％的話，其中一方想要把房子賣掉，必須取得另一方同意，單方面賣房是不可行的，因此共同買房時採用「單數」登記較佳，只登記在其中一人名下，但兩人對於房產的出資比例、繳款方式都應以白紙黑字寫下，這樣將來發生感情生變也好處理，不會使本身權益受損。

文／授權載自 好房網

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