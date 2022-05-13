房市利空力道加大 民眾抗通膨竟優先選「它」！專家曝觀察重點

這兩年多在新冠肺炎疫情衝擊下，各國多採貨幣寬鬆政策、市場熱錢充斥，台灣也不例外，低利率、熱錢多也導致房地產炒作情形頻生、房價高漲。如今美國聯準會進入升息循環，台灣央行也已升息1碼，面對可能的升息循環與打炒房政策抑制，國內房市有可能反轉嗎？而在買方趨於觀望、建商推案保守下，價格可能下修嗎？台經院學者指出，房市隨著利空因素力道加大，短期內缺乏顯著的成長動能，而若邁入長期升息循環，購屋族群貸款負擔加重，就會對房市產生影響。

2022年房市景氣雖不至於立即出現衰退，但隨著利空因素力道持續加大，短期內缺乏顯著的成長動能，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，整體來說，由於預期未來半年營造成本不僅居高不下，且還有繼續攀高的可能性，加上通膨，使得不動產仍居國內投資保值工具的首要選擇。

劉佩真指出，今年第二季消費者優先選擇不動產作為抗通膨標的的比重高達72%，明顯高於股票的43%、黃金的32%、現金的25%、外幣的20%、基金的19%、定存的16%、債券的6%、虛擬貨幣的3%，因此房價回跌不易，不過價格要再明顯攀高的壓力也大，畢竟過去支撐房市價量齊揚的內外在環境已有所改變，從永慶房產集團調查民眾看漲房價情緒降溫，第二季看漲比例較首季下滑9個百分點來到62%的結果可得知。

劉佩真認為，未來不動產市場的觀察重點，將落於買賣雙方對於價格認知的差距、未來利率上升的幅度、通膨惡化的程度、營建成本的變化、房市政策的調整等因素。 以利率變化來說，央行抑制通膨且貨幣緊縮方向明確，須留意接下來升息腳步與幅度，若邁入長期升息循環，購屋族群貸款負擔持續加重，就會對房市產生一定的影響。而政策方面，中央與地方將合力調控房市，主要策略包括斷金脈去槓桿、防堵投機管道、重稅嚴罰等，預計今年底前打炒房政策還無鬆綁的可能性

文／授權載自 好房網

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