楊金龍示警房貸族要更謹慎！打炒房措施仍有空間

因通膨壓力、物價高漲，美國聯準會進入升息循環，也影響台灣央行的貨幣政策，12日央行總裁楊金龍在立法院財政委員會進行關於貨幣緊縮政策、並調整房地產市場選擇性信用管制措施的報告，他指出，央行朝向貨幣政策緊縮的方向是確定的，「房貸族必須注意自身的財務管理，要更謹慎」；另外央行從2020年底至去（2021）年底已有四波選擇性信用管制措施，楊金龍表示，銀行不動產貸款集中度仍居高，因此信用管制調整還會有空間。

面對立委質詢問道，央行因應通膨來升息，對於房貸族的影響相當大，楊金龍指出，升息的影響是普遍性，對買房民眾來說，包括首購族、第二戶、第三戶都會受影響，因此房貸族須注意財務管理、務必要謹慎。楊金龍表示，央行配合政府打炒房，不影響自住，但針對多屋族、高價住宅貸款就會管制。

其實央行若持續升息，對房貸族確實會有頗大壓力，如果民眾購屋貸款1000萬元、20年期，原本利率若為1.5%，升息1碼後變成1.75%，每個月還款要增加1158元，20年繳的利息將增加27萬多元。如果是30年期、房貸1000萬，每月還款增加1200多元，30年來繳付利息將暴增多出43萬6千多元。利率提高下，一般受薪族的確每月支出更沉重，因此謹慎評估自身財務確實重要。

立委張其祿則表示，目前房市成交量雖然有點下來，但房價依舊很高，央行在打炒房政策上有何因應？楊金龍指出，央行主要希望不要讓信用過度集中在房市，目前已有四波選擇性信用管制，觀察銀行的授信集中度算穩 待、但仍屬偏高，所以相關措施仍有空間去檢討及調整。張其祿提醒， 過高的土建融、不動產貸款，對銀行也是風險 ，對金融系統也是風險，要特別注意。 楊金龍認為，針對整個房地產，央行職責是防範銀行不要把信用過度集中在房地產，而房價相關議題頗複雜，除涉及金融穩定外，也包括居住正義、資源配置，且不動產相關制度或政策涉及政府各部門職掌。為健全房市，平穩房價，有賴相關部會與地方政府從需求面、供給面、制度面通力合作。

文／授權載自 好房網

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