房市難逃一劫　專家給良心建議

受到美國升息與即將縮表，且美債殖利率倒掛，不僅震盪美股，台股近期也上演「外資提款秀」，新台幣持續貶值，呈現股匯雙殺。由於國際金融市場變局大，房地產也可能有驟變，專家就提醒，一定要小心資金浪潮正在退場，買房必須量力而為，切勿追價。

美國Fed鷹式升息、美國實質利率翻正，都是資金流動的觀察指標。前一次美國實質利率轉正，就是在2013年6月，緊接著台灣房市在2014年底、2015年到達高點、漲不動；2015年也是大陸股市的波段高點，隨著美元走強，包括黃金、石油皆於同年見到高點，其中黃金價格大跌後，盤整6年，在美國實質利率轉負後，才見漲勢。

如今美國實質利率轉正且走向縮表，是資金板塊將有變化的訊號。房市專家、消基會房委會委員張欣民指出，從2020年開始包括台商回流、新台幣強勁升值等，如同資金大水沖倒房市龍王廟，熱錢氾濫之下，即便是鄉下小鎮，只有有建設題材加持，房價也會被點燃、快速上漲。 不過，隨著美國升息、縮表，全球金融市場資金挪移，張欣民表示，這就是所謂眾人熟知的「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳」，只是道理很容易，但實際怎麼做，又未必能看透、看懂。

在此之下，房市許多飆漲區，他提醒，要小心已見高點。 東龍不動產專任委託部經理陳泰源表示，以他深耕逾10年的台北大直來說，不管是屋主或是前來購置不動產的，皆具備一定身家實力，他觀察到，有些資深屋主在去年底逢高離場，至於買方，見到價格大漲，許多轉而觀望，導致交易量縮嚴重，顯然房市追價盤恐怕已經結束了。

文／授權載自 好房網

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