房市供需改變+景氣轉折來了？！專家分析關鍵數據

2017年台商逐漸回台，大量資金回流，大筆資金也投向房地產，觀察內政部公布數據，2017年買賣移轉棟數26萬6086棟，2018年為27萬7967棟，2019年達到30萬棟，2020年來到32萬6589棟，再到2021年的8年新高量；前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，這幾年交易量、推案量上升，可清楚顯見台商回台造成房地產交易熱的情形，但值得關注的是，近十年來所累積的大量空屋、餘屋，必然會面對越來越重的房市賣壓，此外，房市供需及景氣轉折也須密切觀察。



觀察房市業者統計數據，這5年來北台灣推案量高達5.5兆元，全台灣超過7兆元；莊孟翰指出，相關資料顯示，2016年北台灣新成屋、預售屋總推案量8,133億元，2017年為8315億元、2018年是1.11兆元、2019年為1.13兆元、2020年為1.29兆元，去（2021）年是1.19兆元。



莊孟翰表示，不過2016年～2019年北台灣新建案銷售率都低於50％，到2020年才提高到破五成、來到58.36%，2021年再提高至6成，因此未來未售出餘屋壓力，勢必將逐漸改變市場供需結構。

此外，2017年之後台商逐漸回流，2017~2021年全國建造執照合計692,740棟，使用執照483,005棟，兩者差距高達209,735棟；莊孟翰表示，如此龐大的建照數量將從明(2023)年開始進入交屋高峰期，屆時將會出現大量建商保留戶、地主戶與投資客釋出的新成屋，而可能導致部分地區、尤其是這兩年投機炒作嚴重及生活機能欠佳區域，在貸款成數縮減與房地合一稅2.0壓力下，可能會降價求售，而出現供給大於需求情況，最明顯應是議價率漸提高，房價漸趨緩和甚至下跌。

而法人購屋的現象也確實必須注意，莊孟翰指出，相關統計顯示，2021年外資/僑外資法人購買豪宅多數以現金支付，無異是助長房價幫兇，因此這次《平均地權條例》修法擬訂私法人購屋採許可制，的確有必要性，管制私法人買房須嚴格執行。



文／授權載自 好房網

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