台中這2區竟成「人口大磁鐵」！房價親民？交通利多？

台中成為超級人口大磁鐵，吸納不少民眾移往台中設籍，意味著台中的就業發展、生活機能等發展都被看好，成為外地人口移入的誘因。台中市政府官方資料顯示，台中市111年度人口增加率前三高行政區出爐，其中烏日、沙鹿都上榜；這2區都屬台中較外圍地帶，但因房價較親民、交通建設利多，都成外地人移入的重要考量。

觀察台中市民政局人口統計平台資料，111年人口增加率前三高分別為北屯的17.1‰、烏日11.3‰、沙鹿10.0‰，從地理位置來看，這三個行政區正好處於台中市的北、南、西的都會邊界處，相當於台中市的門戶位置。

北屯、烏日、沙鹿也同時具有多項交通工具匯集的特性，如北屯區為國道一與74號交匯處；烏日區有三鐵共構與國一、國三、74號快速道路；沙鹿兼具有國三、台中港、台中國際機場等陸、海、空三項交通工具，都是外地人口移往台中首先會考量到的往返交通方式。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，就業機會是青壯年齡人口移入的主要動機，但是會不會在工作地點就近購屋置產，考量的因素就包涵了房價能否負擔、周邊環境與生活機能，另外，往返家鄉之間與往返工作地點之間的交通便利性，也都在評估內；因此有許多北部、南部中漂的就業族都會將烏日區納入首要考量的地點。

從內政部的人口統計看出，今（2023）年上半年遷入台中最多人的是彰化縣市，半年共4,899人，平均每月約800位彰化人遷居台中。白洪章表示，台中、彰化本是同一生活圈，從彰化前往台中就業、就學的人口數非常多，在台中購屋置產理所當然，而烏日與彰化距離最近，房價也在可負擔範圍內，成為彰化人移居台中，又不想離原生地太遠的首要選項，烏日自然也成為彰化年輕族群買房的選擇重點區域。

位在烏日高鐵特區的預售案「大華縱橫」專案經理指出，由於台中高鐵特區在交通上的優勢非常突出，原本就預設買方將會有相當高比例來自外地；以目前的成交狀況來看，已購客分別來自彰化、新竹、台北、新北，且外地客戶與台中在地客戶比例不相上下；台中高鐵特區目前新案房價高於彰化市的新案價格，卻仍獲得彰化人青睞，關鍵主因還是在區域內的建設動能與前景受到民眾認同。

白洪章表示，烏日與沙鹿區今年上半年的買賣移轉量與去年同期相比都未見衰退，甚至更有逆勢成長的情形，區內的建設力道加上買盤擴大至外地，加上住宅新案單價3、4字頭，仍屬較親民價位，都吸引民眾購屋及移居

文／授權載自 好房網

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