北市違建想接水接電? 證明在1994年前已存在即可申請

為了滿足台北市民的日常生活需求，台北市政府日前針對1994年以前建造但未取得使用執照的既有建築物，制定了的「台北市未領得使用執照既有建築物申請接水接電處理要點」，以解決接水接電困境。該要點的目的是為了有效地處理市民的生活需求，並希望能為市民提供更多協助與便利。

北市建管處指出，基於生活需求，對於具有住宅生活功能的既有建築物，如廚房、衛浴設備和臥室等，市民只需準備相關文件並提交給建管處，就可以申請接水接電。這些申請文件包括：申請書、切結書、門牌編釘證明書、設籍證明（戶籍謄本及身份證影本）、證明該建築物在1994年以前已存在的文件（如航測圖或核准之證明文件），以及建築物的全部平面圖說（需標示申請範圍及住宅生活機能位置）。

一旦經建管處審核通過，市民將獲得一份公文，明確同意他們對既有建築物進行接水接電。市民可以按照規定程序申請，並妥善保存該公文，逕向台灣電力公司及臺北自來水事業處申請接水接電作業，以確保正常供應水電。

然而，建管處提醒市民，這僅是暫時同意的接水接電申請，主要在解決迫切的生活需求，並不代表該建築物已合法化，同時該建築物也不能用於商業或工廠用途。如發現有違規情況，將會撤銷其申請，如己設置完成，將依規定執行斷水斷電措施。

建管處進一步強調，如果既有建築物被認定為違章建築且存在危害公共安全等情況，根據「台北市違章建築處理規則」第二十五和二十六條的規定，將優先查報拆除，並不得申請接水接電。民眾如果對於既有建築物申請接水接電仍有相關疑義，可上建管處網站查詢。

文／授權載自 住展房屋網

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