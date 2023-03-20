高雄房價慘被潑冷水？網點名「這區」恐出現斷頭潮：跌得嚇人

日前一名網友在PTT上表示，他看到有新聞報導表示，高雄房價出現跌價、斷頭及法拍潮，但是自己去查詢後，發現都沒有這類的實價登錄資訊，反而新案售價還大幅調漲，他好奇明明高雄房市很好，「到底高雄哪裡有地方房價跌，被斷頭的？」

貼文引起熱議，其中有些網友指出「林園區」恐出現斷頭潮，「房價均價跌個一兩成就很嚇人了」、「高雄留不住年輕人。老一輩都有房了。新蓋的要賣誰？」、「林園狂跌阿」、「林園，化工廠夜總會俱樂部」、「橋頭楠梓買到30以上的。有機會斷！」、「楠梓橋頭新成屋行情24-26（萬／坪），有跌一成多」。

不過有更多人指出高雄房價即便跌也不會出現法拍潮等窘境，房市趨勢依然好，「林園還在補漲」、「不會斷頭啦！頂多買高一點再用長久一點時間換漲幅」、「我真的找不到高雄跌的地方，可能要往靠中央山脈去找」、「楠梓橋頭有捷運怎麼跌阿，笑死，當建商吃素逆？」、「沒斷啦！利率這麼低」。

針對網友們不看好的林園區，過去因石化工業印象，當地房市長期受忽略，近來因政府推動高科技S廊帶與傳產轉型高質化，又加上捷運小港林園延伸線推動與工業區通聯道路之相關建設，帶動區域地價與房價行情穩定上揚。

根據高雄市地政局統計，林園區2022年屋齡5年內大樓，成交為16.45萬元，較2021年14.52萬元，出現13％的漲幅。當地業者指出，相對目前小港、大寮的新大樓2字頭行情，目前林園還在1字頭房價，但近2年隨營建成本高漲、土地成本增加，又加上捷運延伸林園利多發酵，1字頭即將絕跡。

捷運通車後對房價都有拉抬之效益，但也有在地房仲業者表示，高雄的生活習慣並不一樣，加上近年發展主力在楠梓台積電設廠，預估小港林園線對於周邊房市發展還需要時間醞釀，且路線在動工前仍有許多不確定性。

至於現在的高雄房市概況，全球居不動產情報室總監陳炳辰曾表示，高雄現況確實令人焦慮，有利於房市發展的實體建設不多，投資特性也不比北、中，過去僅有台積電話題，再隨著房市環境帶動走強，但如今窘況須紮實地受到檢視。

陳炳辰分析，像原本屬於親民區塊的高雄楠梓區，或是更外圍的橋頭區，有案量太大、價格偏離基本盤的賣壓，且如橋頭有地震帶，而楠梓在台積電概念區也難擴及到高雄大學一帶，或是因製程未達高端，就業工程師的資產實力不足以撐起房市，都為價格回落的重點，若預售屋價碼落至單坪25萬，「等同當地中古成屋行情，情勢不容樂觀」。

文／授權載自 好房網



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