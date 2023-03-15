新北防災都更2.0通過第1案 新店海砂屋社區將都更建13層大樓

新北市於2022年9月推出「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，也是所謂的「防災都更2.0」，位於新店區百忍街的海砂屋社區成為首件核准案例。地主可以基準容積1.5倍、容積率450%重建，將興建1棟地上13層、地下3層的住宅大樓。希望藉由本案促成更多海砂屋加速重建，未來市民能擁有更安全的居住環境。

新北市都更處表示，位於新店區百忍街的重建基地，現況為1幢2棟地上4層、地下1層高氯離子鋼筋混凝土建築物，更新前共計16戶、屋齡約47年。住戶在防災都更2.0上路後，達成全體同意的共識，於今年1月5日正式送件，經市府3月6日核准適用，成為首件防災都更2.0案例。後續將透過變更都市計畫並逕行申請建築執照方式，以原基準容積1.5倍進行重建，預計興建1棟地上13層、地下3層共49戶的鋼筋混凝土造建築物。

未來重建後，除了退縮4公尺留設人行步道外，也將取得銀級綠建築及新建住宅性能評估的結構安全性能第三級，向安心家園邁進的同時也打造出更舒適便利的生活環境。

都更處表示，防災都更2.0方案首創搭配都市更新程序，放寬適用建物類型，並降低原同意比率100％的適用門檻，只要屬海砂屋或耐震能力不足的建築物，並整合至9成或未同意戶僅剩1戶的案件，皆一次性給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，提高重建誘因。另一方面，必要時市府將依「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」透過強制停用及強制拆除等必要手段，保障全體住戶的身家性命安全。

都更處進一步表示，2018年3月起推動防災都更1.0，目前已有15件申請案完成拆除，共計拆除192戶，其中位於蘆洲區水湳街的防災都更1.0首案已於去年12月完工，從地上5層10戶的海砂屋搖身一變為1棟地上12層地下2層23戶的住宅大樓，預計於今年3月底取得使用執照。 此外，市府為了協助海砂屋社區重建，推出「新北挺安全方案」，全額補助鑑定費用，受理時間至2027年12月31日止。

文／授權載自 住展房屋網

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