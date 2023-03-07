1200元月票吃到飽　桃捷「這站」房價大贏家

北北基桃1200月票，購買30天內民眾可無限暢搭區內公車、國道客運、捷運、台鐵、公共自行車等，而桃園機場捷運因票價貴，如今納入吃到飽方案，對於終點站A21的通勤族是一大利多，而目前A22站與A23站正在興建，其中，A23的中壢火車站未來將坐擁三鐵共構，目前房市價量看漲。

根據桃園不動產交易e指通資料顯示，中壢火車站周邊中古大樓的平均房價從2021年的每坪20.6萬元上漲到2022年的每坪22.8萬元，年漲幅超過1成，且交易件數也從229件增加到251件，區域房市交易量能呈現出價量俱增的趨勢。

東森房屋中壢中美加盟店店東廖壽業指出，近年來桃園市政府在中壢火車站周邊推出了多項重點建設，包括鐵路地下化、桃園機場捷運、中壢火車站與中壢家商周邊都更區的劃定等，未來中壢火車站將坐擁三鐵共構，並將以新板特區為範本，打造成為中壢新的交通樞紐及商業重心。

他表示，從中壢火車站搭乘台鐵僅需40至50分鐘可抵達台北，因此近年也磁吸了不少雙北通勤族群置產，帶動區域住房需求，且近期交通部宣布即將推出1200元的北北基桃生活圈月票，這一政策對通勤族群來說更是重要利多。

目前海華特區是中壢火車站周邊交易最熱絡的區塊之一，海華特區緊鄰SOGO百貨，地段精華，區內以屋齡15至25年、總價800至1500萬左右的2至3房（含車位）中古大樓指名度最高，另外，海華特區內也有不少豪宅指標建案可供挑選，買方不乏企業主、軍公教、醫師等高收入客群。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，現階段桃園鐵路地下化及機場捷運A22、A23站仍在建設中，中壢火車站周邊正值交通黑暗期，但從長線來看，的確有機會成為下一個新板特區，且目前該區域的房價仍相對親民、僅為青埔特區的7至8折左右，未來房價補漲的可能性很高。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

脫離雙北還討不到便宜！真實數據令人沮喪：被洗到桃園還是「蝸居」

夫妻想買新北或桃園房！卻因1問題退縮 網破盲點：不用硬擠

桃園「這新興區」無投機客干擾 剛需買方可大膽議價？

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》