選錯桃園重劃區慘了？他列2條件尋真愛...網反推「這裡」：很好入手

民眾買房自住，有些人認為最重要的就是便利性，一名網友在PTT上透露，他想在桃園買房，經過觀察，發現很多人都推薦青埔、中路、藝文、小檜溪等重劃區，想知道哪個地區最符合採買方便、綠地多2項條件。



留言區的網友指出，「文中特別提多綠地需求，若有通勤台北的話只考慮青埔（以高鐵為主）；沒有通勤考量的話中路也可以，近交流道綠地多；藝文整體綠地不多，要看小區域」、「要看你的生活習慣，如果習慣走路要生活機能方便的話，前站其實比較適合，如果外出習慣騎車開車，那藝文就是比較理想的選擇」。

也有人推薦鄰近藝文特區的大有商圈周遭，「講真的如果自住+有交通工具，大有地區有生活機能有學校，公園還一整票，價格又因為墳墓硬傷比較低，很好入手」、「有錢選王者藝文，沒錢選大有區」、「大有新古還有3字頭，要綠地要機能的話大概剩這邊算便宜」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰曾表示，桃園區因捷運效益，與雙北連成北台灣生活圈，加上地方建設利多強勁，具宜居特色，目前在桃園市購屋，有許多重劃區可選擇，包括中壢青埔、桃園中路與小檜溪、八德擴大、龜山A7等，預售案因首付款低，拉長資金籌備、資產累積的時間，仍為不少首購族青睞，也有新屋舒適度高的優勢。

陳炳辰分析，青埔因為重劃區屬性，土地面積大，建商遂可積極搶進興案，又搭上預售市場熱潮，且有話題性，才創造房市發展的有利因素。不過，得擔心房市降溫，投資風氣過盛，偏高的房價，如來到5、6字頭的預售案，在居住機能、實際居住人口上是否不匹配，造成賣壓過大的可能性。

對於藝文特區，陳炳辰指出，沒有像青埔那麼多房屋量體要銷售，供需平衡，甚至供不應求，又有居住機能、區域名氣、高價社區，以及像捷運、圖書館等利多，後況穩定看好，新屋房價穩定的來到單價4字頭。但該區始為桃園市高價區塊，只因可供開發素地不多，購置方得就中古屋來選擇。

而中路重劃區鄰近桃園藝文特區、站前商圈，地段核心性與機能上相較不少桃園的重劃區強，其擁公園綠地與正光路主幹道門牌也為居住優勢，周邊競品多，不過陳炳辰提到，該區一直有嚴重的塞車問題，而規劃中的捷運路線G9與G10站步行仍有段距離，都難洗刷當地塞車窘況長期在桃園居民心中惡名昭彰的印象。

至於網友們推薦的大有地區，屬於桃園較早發展的地區，距離藝文特區與桃園車站舊市區也不遠。由於區域發展較早，因此生活機能相當成熟，不僅擁有寶山黃昏市場、虎頭山市場，且商圈擁有3家全聯量販店和家樂福超市。有在地業者曾指出，大有區擁有豐沛的綠地，包括全台第一座的生態梯田公園、虎頭山公園，加上房價基期低更是吸引首購族，目前新案基本站穩3字頭。

文／授權載自 好房網

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