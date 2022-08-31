林口對1、2房需求較高！明年將建破千戶社宅　基地「落在這」

國家住都中心持續推動社宅興辦，在全國各地社宅興辦部分，中心直接興辦的「安居．好室」社會住宅，18個月完成16個縣市，共49處1萬7,344戶決標；今（2022）年中心除了陸續招標、目標朝總計3萬2,000戶決標。在近年人口不斷增加的新北市林口區，也是社宅興辦重點區域之一，國家住都中心指出，林口「文仁安居」社會住宅新建統包工程近日順利決標，由「新亞建設開發股份有限公司、 勝勤實業股份有限公司、恩典聯合建築師事務所」統包團隊得標，預計2023年動工，計畫2027年完工。

國家住都中心表示，未來還將跨足外島滿足社宅需求，讓社宅規劃擴及全台20縣市，接下來將以每年決標1.8萬至1.9萬戶的步調，達成2024年興辦6.9萬戶目標；另外包租代管部分，全國媒合數已破4萬戶。

新北市政府統計，近10年新北各行政區人口增加情況，林口增加3萬8,000人高居第二名，僅次於淡水的3萬8,441人，目前林口設籍人口數也已達近12萬5千人，民眾大量移居林口，也代表居住需求大。而林口「文仁安居」社宅將為人口數翻倍成長的林口區提供1,065戶社會住宅。

國家住都中心指出，林口「文仁安居」社宅基地總面積約1.25公頃，土地屬於國產署所有，位於二條林蔭大道文化二路一段與仁愛一路交叉路口，鄰近林口運動公園、三井暢貨中心及具文教育樂功能的國家檔案館，交通便利且生活機能完善。該案1,065戶社宅中，因林口對於1、2房的需求較高，因此國家住都中心規劃套房數量約745戶，其他戶數都規劃2房房型。

國家住都中心表示，林口區為全國人口成長最快速的行政區，15年來人口數已翻倍，因此為滿足居住需求，本案除提供更多的社宅居住單元，也規劃商業空間及設置托老、托嬰中心及幼兒園等公益社福設施，提升地區服務機能，也活絡鄰里，打造全齡友善住宅來照護不同世代。

林口不僅移入人口多，年齡層也很年輕，內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季新北市戶數依照戶長年齡區分，顯示林口區25-35(含)歲戶長數比例在新北占比10.68%最高，另外35-45歲(含)戶長數比例在新北占比為25.73%，也是各行政區之冠，可觀察出年輕族群在林口居住、購屋的比例不少，也代表不論購屋、租屋的需求都不小。

文／授權載自 好房網

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