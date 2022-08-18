台南近4年漲破4成...10年漲100%　專家揭「4因素」暴衝難逆轉！

身為六都之一的台南市，過去的房價都算低且親民，不過近幾年的房價上漲相當多、漲幅程度驚人，觀察實價登錄資訊及房市業者彙整，實價登錄從2012年上路至今10年，台南房價平均漲幅高達110%，是六都增加最多。台南房價上升如此之大，讓在地人都大嘆在台南買房已大不易，崑山科技大學房地產開發與管理系柯伯煦教授點出台南房價、房市熱衝高的4項因素，他也表示，2018年至今台南房價更是明顯推高。

2012年8月初實價登錄1.0上路，2021年7月實價登錄2.0實施，房市業者彙整實價登錄資訊顯示，該制度從2012年至今，六都房價整體都往上，台中、桃園漲幅高達80%，高雄增幅78%，漲勢都超過雙北市，不過台南近十年更是漲幅達116%左右、力道最猛，單坪價格從11萬上升到約24萬元。而實際觀察台南市中心、南科周邊區域新推案，更是不只2字頭，3、4字頭已相當普遍。

看到台南的房市如此「翻天覆地」的變化，許多在地人都驚呼不可思議，認為要買房更加困難及辛苦。柯伯煦指出，這樣的情況其實較難「逆轉」，若在地人有購屋需求者、預算有限，則可能往中古屋去找，或是往市中心的外圍區域去看房子，考量整體機能、交通如果是合乎自己的要求，那就可以考慮入手，先求有再求好。

其實台南房價從2018年就開始明顯上漲，柯伯煦表示，近4年來約有4、5成漲幅，觀察台南這幾年的房價上升、房地產熱度直衝，可以從幾個面向來看，像是產業發展持續活絡，大約從2017、2018年開始，就有不少台商陸續回台投資、設廠，有滿多傳產業者到台南買大面積土地，除了設廠、也可出租土地給有設廠需求的企業，土地交易頻繁。另外南科園區發展多年，加上半導體產業大量進駐設廠，帶動很多就業機會及居住需求。

另外台南市政府近年也積極投入公共建設與區域開發，包括市地重劃、區段徵收，有許多新興重劃區規劃，加上交通建設的推展、鐵路地下化工程，以及大眾運輸網及道路優化，地方逐步發展；柯伯煦說，重劃區域多、又有產業發展，具備就業及居住需要，因此就吸引建商、開發商大量購地推案，且土地價格、營造成本上漲，也推升房價。

柯伯煦表示，除了產業、公共建設、建商積極買地推案，本地有錢人以及外地投資客、置產客，還有南科高薪族群、在地房仲業者，看到台南未來的發展性及需求性，因此將不少資金投入房產，自住或投資都有，多少都推升房價，甚至還有醫生集資買地要建高級的產後護理中心，「各方勢力及房地產交易能量大，掀起台南房市熱潮」。

文／授權載自 好房網

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