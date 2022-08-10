台南屋主讓利幅度大？「這交易」竟價差上百萬...成大反差！

前兩年房市的量能頗強，交易量、價格都明顯上升，南科效應火熱的台南也不例外，科技業者購屋需求大、房價也暴漲不少。不過今年第二季到目前，房市氛圍與景氣有一些轉變，六都交易量趨緩且下降，加上政經情勢不穩、兩岸緊張等因素，台南傳出有屋主讓利2、300萬賣屋；永慶不動產台南南科陽光加盟店店東張家驊指出，這應該只是少數個案，有些民眾會對市場較為敏感，不過台南目前購屋需求仍是頗大，熱區之一的善化就有新大樓交易價差出現數百萬的情形。

在政府打炒房出手，以及經濟情勢不穩、兩岸局勢緊張，加上升息趨勢、買氣較冷卻之下，台南就有新透天屋主想賣房，原本出售態度不是很積極，但看到目前情勢及市場，願意讓利2、300萬脫手。張家驊認為，目前確實有一些屋主在價格上的議價比較有彈性，但讓利這麼多的是少數個案。

因為南科效應、產業發展及工作機會多，以及居住需求大，讓台南包括善化、新市的房市需求大，張家驊說，新大樓2房及3房+車位的產品最熱門，很多南科工作者都希望住在離工作地點近的地方，但善化、新市目前的大樓預售案較多，新成屋很少，供給量少的情況下，出現供不應求下而影響到交易量的情況，也有不少南科工作者轉到永康、台南市中心買成屋。

張家驊透露，善化距離南科很近，一直是南科人的購屋首選區域，好的物件釋出很快就會賣掉，而且一次好幾組客人在看屋，最近在善化就有一個新大樓交易，小3房+車位，本來屋主幾年前買預售屋時總價僅600多萬，這次成交價竟來到1200萬元，價差非常驚人；他表示，不管是自住或投資置產，買方看好南科對區域的發展及房市價值，因此願意出手購置。

對於目前房市氛圍稍變、整體情勢影響，而使房市交易稍降溫，不過現在確實有一些屋主在開價上沒這麼硬，也願意讓點價的情況下，自住需求者進場反而有較大議價空間，台灣的升息幅度預料也不會太多，因此建議真正有自住、換屋需求的人，也打算在一個區域長期發展，那現在其實可進場多看屋，選擇適合自己的產品。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

房市買賣出現「這陰謀」？專家：協議作價製造「賠售假象」

中南部房價漲翻天！營建成本占比？炒作？專家曝關鍵因素

這款房被嫌翻！3縣市爆量房價遭殃？ 專家平反：投報率比較高

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》