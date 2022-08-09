熱到供不應求？桃園這區包辦房市「5最高單價」

桃園市身為六都之一，擁有多處新興重劃區規劃、產業發展、捷運建設，又鄰近桃園機場優勢，且整體房價比大台北親民，因此近年的移入人口明顯，房市交易頗熱，其中桃園區的藝文特區就是房市熱區之一；桃園地政事務所最新統計顯示，包括成屋、新大樓、中古大樓、華廈及公寓，藝文特區都包辦「單價最高」。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，藝文特區整體市況穩健，房市供需平衡、甚至供不應求，具房市發展利多，後況看好。

桃園地政事務所地價課彙整區域房市資訊統計，今（2022）年第二季桃園區「成屋」平均單價最高落在藝文特區的42.3萬元/坪，新大樓最高為藝文特區46.3萬元/坪、中古大樓最高落在藝文特區34.2萬元/坪，華廈最高也是藝文周圍地區25.8萬元/坪，而公寓最高也在藝文周圍地區22.6萬元/坪，可說包辦各產品單價最高。地價課人員分析說，藝文特區近年擁有雙捷運站及桃園圖書總館、國賓影城等商家進駐題材，是桃園區內高單價指標地區。

藝文特區位在桃園區中正路、新埔六街、南平路之間，陳炳辰表示，該區域一直為桃園市最貴房價區，還有桃園市「信義計畫區」之稱，從2007年開發，整體規模為5.6公頃，地域內規劃有多功能展演中心、多功能廣場、生態公園、兒童公園等，展演中心自2011年營運，經歷多項大型展演活動，也為北台灣知名的藝文空間。另外，當地興建桃園市立圖書館總館，被譽為「全台最美圖書館」，備受期待的桃園綠線捷運也在藝文特區設置兩個站點，為繼中山高速公路南崁交流道、機場聯絡道南桃園交流道後，進一步推升當地交通機能，帶動區域發展。

陳炳辰分析說，藝文特區整體狀態穩健，房市供需平衡，甚至供不應求，又有居住機能、區域名氣、高價社區，以及房市發展利多，後況都看好，只因可供開發素地不多，購置方得就中古屋來選擇，加上藝文特區高價成屋，總價帶、自備款偏高，不受到房市主流的低預算族群青睞，而往其他區域如青埔看屋。

而有民眾拿藝文特區及青埔來做比較，陳炳辰指出，青埔因具備重劃區屬性，土地面積大，建商積極搶進興案，過去兩年又搭上預售市場熱潮，且有話題性，進而創造房市發展；如今則須擔心房市降溫，投資風氣過盛，偏高的房價，如來到5、6字頭的預售案，與區域居住機能、實際居住人口方面恐怕不匹配，都有賣壓過大的可能性。

文／授權載自 好房網

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