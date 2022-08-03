台中「滯銷宅」逾萬戶　屋齡2～3年最嚴重

近年房市景氣好，建商大舉推案，是否會推升未來待售餘屋量，也值得關注。根據2021年第四季全國與六都新建餘屋（待售）住宅宅數統計，全國餘屋數量為6萬9721戶，六都之中，新北市餘屋為1萬5038戶，居第一，其次則為台中市的9997戶；反觀台北市餘屋最少，僅3649戶。

至於餘屋「屋齡分佈」，包括全國與新北市、桃園市、台南市與高雄市，佔比最高的是屋齡1年以下；不過，台北市則以屋齡1至2年的餘屋占比最高。最特別的是，台中市餘屋屋齡2至3年的宅數，高達3157戶，佔比31.58％，傲視六都。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新成屋本就為市場比較尷尬的產品，因為價碼高，又無預售的低自備款的優勢，還有不少預售入手的屋主想要成屋後獲利了結，要是在高房價地帶都得具備一定資產，或是換屋族群為主要購買力，自然都顯餘屋量能。

他認為，尤其是屋齡一年內的新案，更新、更貴，當然也更難下手，六都有四都來到三成以上，甚至接近四成，而像台北市房價過高，但新案量體不比他都，也會讓屋齡比例上遞延至2年以後為高。

至於台中市屋齡2至3年的比例最高，陳炳辰認為，應是當時特定高價位物件的推出，購買方本就鳳毛麟角，像七期成屋豪宅就有落在此屋齡範圍內。反而較特別的是，1至2年的屋齡比例都少，若回推初始預售興建的時間點，尚未進入這兩年的房市熱潮，新案量較少也會造就數據偏低的狀態。

2021年第四季全國與六都餘屋屋齡統計。圖／取自內政部不動產資訊平台

文／授權載自 好房網

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