吃定台積電題材 高雄房市聲量暴衝48倍！台中淪六都最弱

去年全台買賣移轉棟數創8年新高，來到34.8萬棟，房地產聲量板塊也有所挪移。根據意藍資訊OpView與彥星喬商彙整的「台灣房地產網路聲量」，2021下半年高雄市因台積電題材，房市聲量暴衝，首次站上六都第一；反觀，被擠下的為新北市與台中市。

意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，調查啟動近三年來的觀察，輿情聲量曲線一直和市場交易量能呈現正相關的表現，輿情雖然在網路使用族群的特性上，容易反應出高房價的民怨，但也同步吸納實際交易族群的意見。綜觀2021下半年最夯的議題為台積電高雄設廠，可說是除了高房價、打房之外，影響年度房市的關鍵議題。

意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒指出，2021下半年網路聲量前三名依序為高雄市、新北市及台北市，這是調查以來高雄第一次聲量攻佔榜首，佔比為19.2%，較上半年成長5.9%。其中，關鍵熱詞「台積電」聲量較上半年暴漲4852％，「楠梓」也成長783％、「北高雄」則成長652％。 宋孟儒，台南也有連續高度成長，量體逼近新竹。

六都之中，台中的網路聲量連續下滑，去年下半年聲量佔比13.1%，為六都之末，在交易熱度上是否會有變化？值得後續觀察。 觀測去年下半年大數據已屬於「歷史軌跡」，是靜態數字，今年即將邁入6月，通膨、升息、縮表、房貸壓力，甚至疫情下看屋量、交易量減少才為「動態軌跡」，如此進而觀測「未來動向」，才比較能客觀爬梳房市資訊。

文／授權載自 好房網

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