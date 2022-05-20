神岡豐洲二期透曙光？ 補償條例既送法規會

台中市經發局近日公告，「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷救濟自治條例」草案，在今（2022）年5月20日遞送法規會審議，期望透過合理性的補償成數，順利開發該土地。

台中市經發局表示，本次辦理該草案，主要是神岡豐洲科技工業園區於原台中縣時期即有整體規劃，豐洲一、二期分別於2006年7月及2012年6月啟動開發作業，因開發過程歷經2010年台中縣市合併，其使用的法令不同，導致補償基準不一樣，為維護人民權益，便制定「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷救濟自治條例」草案，訂定合理性的補償成數。

涉及人民權益 量身訂制新自治條例

在制定草案過程中，台中市經發局參考過去類似案例，同時蒐集各單位具體意見後，經草案公聽會、市府法規會、市政會議及台中市議會等審議程序後，才新訂制相關自治條例，待審查通過後，將提報台中市政會及市議會審議。

據台中市都發局資料，神岡豐洲科技工業園區二期位於台中市神岡區北側，北臨大甲溪豐洲堤防，基地南側緊臨國道四號神岡交流道，西鄰高速鐵路，皆屬公有土地，總基地面積約55.86公頃，開發後提供33.64公頃產業用地，預計可容納100家廠商、155億元投資額，並引進5,920個就業機會。

文／授權轉載自 住展房屋網

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