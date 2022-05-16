北市實價網AI 可拆算房屋單價

實價登錄資訊，若無申報車位坪數與價格，還在傷透腦筋拆算房屋單價？北市地政局透過AI大數據，比對區域社區車位價及建物公設比，在官方實價網拆算房屋單價，讓民眾避免誤判房價，不會追高殺低，房市業者表示，官方實價網拆算車位，將比民間實價網更精準，且較具公信力。

實價資訊的「車位價格」或「車位面積」等欄位，若契約未特別約定，或個案車位產權登記複雜，申報人未申報或無法申報，實價網無法拆分車位價，將無法拆算正確的房屋單價，恐造成買房民眾誤判房屋單價。

官方實價網「台北地政雲」近期推出「大數據扣車位算房價」2.0版，優先採用同社區（棟）車位交易資訊，另透過系統建置社區公設比等資料庫，用以推算車位面積，作為未申報車位個案，用來計算房屋建坪單價的參考，令推算資訊更為精確。

民眾只要一鍵點擊「單價是否含車位」欄內的加號，就會自動拆算房價，免像1.0版要手動填入車位價格。詳細資訊欄中，也會顯示歷史車位價與車位面積坪數，拆算房屋單價將更為精準。

北市地政局長張治祥表示：「經統計，由系統增建車位參考資訊件數達2.6萬件，大幅提升實價資訊的正確性」。北市不動產估價師公會理事長鐘少佑指出，北市實價網以AI推算車位面積，進一步拆算建坪單價，將使實登呈現數據更加精準，資料完整度及正確性將更受民眾信賴，也能作為業者估價作業時的參考，將讓業者估價時，更有效率、更能符合市況。

文／授權載自 網路地產王

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