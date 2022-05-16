違建頂樓加蓋 業者畏罰金自拆

位於泰山區貴子路1棟合法3層樓的透天建物，遭民眾檢舉該房屋頂樓加蓋至6層樓高，且隔成套房出租予鄰近學生，經新北市拆除大隊查報後，屋主於期限內自行改善拆除，省下約30萬元的拆除費用，顯見違建拆除收費政策有效。

新北市拆除大隊表示，本案原為1棟合法3層透天別墅，屋主擅自違建加蓋到6層樓高，分別在4樓隔成4間套房、5樓1間套房出租給學生，若發生火災等事故，後果將不堪設想，因此要求屋主在今（2022）年4月前自行改善並讓學生搬遷，屋主因擔心逾期拆除遭收取高額費用，最終於期限前拆除完畢。

中和違建房屋 逾期未拆罰27萬

此外，位於中和南山路上查獲違建加蓋2層樓，且內部改裝成多間套房出租，屋主因逾期未自行改善，遭拆除大隊強制拆除後，收取約27萬元拆除費用。新北市政府統計，截至目前為止，符合拆除收費案件計有175件，其中自拆案件達148件，自拆率超過8成，剩餘27件由拆除大隊強制執行並收費，累計拆除費用超過300萬元。

新北市工務局長詹榮鋒強調，為維護新北市轄內學生校外租屋安全，該局會持續嚴格稽查套雅房違建，自2019年起拆除改善套雅房違建共有983件；另外，凡是符合違建影響公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項情形，一律以強制拆除並收費方式辦理。

文／授權載自 住展房屋網

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