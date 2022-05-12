「東部淨土」也遭房價肆虐？業者爆屋主收斂…「在掉價了」

與花蓮一樣，台東擁有美麗的太平洋、中央山脈景觀，以及慢活的步調，吸引非常多民眾前往觀光，但這幾年台東房價同樣躲不了「高漲」情形；內政部統計資訊顯示，台東整體從2011～2020年近十年房價持續上升，由每坪僅平均8萬元飆升到近15萬元，漲幅破7成。美麗的東部淨土也逃不過「房價高漲」的潮水肆虐，不過永慶房產集團台東經管會會長蔡東澄指出，在這波打炒房、買氣較觀望之下，「有在掉價的情形，屋主比較不敢喊那麼高了」。

房市業者統計，台東市房價在近3年上漲約2成，新建案開價的價格也有明顯攀升趨勢，新透天產品一戶多要千萬以上，也有預售住宅大樓單坪價格來到破25萬，電梯公寓的單坪價格也破2字頭。

不過隨著升息循環、打炒房政策、買方趨於觀望下，市場似乎有所變化。蔡東澄表示，台東市是整個台東房市交易與推案最熱絡區域，不過最近的房屋銷售市場面部分，在地建商獵地有較趨保守，推案量跟去（2021）年案量相比差一半，因為土地價格飆， 建材與工資都繼續往上漲，成本高、又因為政府打炒房效應，因此建商幾乎都緩買土地與緩建，態度比較「縮一些」。

蔡東澄指出，通常建商推案量減，中古屋市場照理應該會受惠，但是也因為台東市的中古屋市場屋主售價過高，讓市場剛性自用買方持觀望態度，所以目前台東市中古屋銷售市場，買氣漸趨向買方市場，屋主比較不敢喊那麼高價了，「接下來價格帶會逐步走向重整」。

台東市因為生活與交通機能佳，發展也比較成熟，因此較會吸引建商推案，蔡東澄說，以台東居民的居住習慣與偏好來說，建商多會推電梯公寓、透天產品居多，客群為在地首購、換屋族；不過包括外地來的退休族、買房當作渡假宅的族群、以及購屋當民宿經營者，這些人也會到台東地區買房置產。

文／授權載自 好房網

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