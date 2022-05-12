桃市推「桃原新政」 維護原住民居住正義

為全國原住民人口僅次於花蓮縣的桃園市，人口數達79,316位，在少子化、高齡化的趨勢下，桃園市內的原住民人口數每月仍持續成長，為落實原住民居住正義，桃園市政府推出「桃原新政」，提供原住民更多的房屋措施。

桃園市長鄭文燦指出，除了「桃原新政」外，市政府更設置《桃園市原住民發展及保障自治條例》，規劃自建、購買、修繕補助、租屋補貼及社會住宅等方案，據統計，去（2021）年在自建、購買以及修繕補助案件部分，共核定245件，占全國最高，同時建構補助金額從原本的每戶20萬元，調高至22萬元，修繕補助也從10萬元提高到15萬元。

租金補貼 連頂樓加蓋也可申請

鄭文燦表示，在內政部今年度擴大租金補貼方案計畫內，除了提供特定族群，以及每月平均所得從各地最低生活費金額3倍以下對象外，在承租未保存登記建物（如頂樓加蓋）的房屋，也可提出申請，大幅減輕原民青年來都市工作的壓力。

而在近日的航空城徵收工程部分，市政府同時給予原住民眾優惠方案，包含提供67戶自有住宅戶，每戶建購補助22萬元；提供252戶租屋家戶，每戶搬遷補償48,000元。此外，在安置住宅部分，未來也優先提供原住民族租屋家戶提出申請。

文／授權載自 住展房屋網

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