打炒房效應 高市推4配套救場

高雄市招商成績亮眼，廠商進駐引進更多商機及就業機會，同時帶動高雄市地區房價。在高房價時代下，高雄市政府為照顧青年及弱勢族群居住需求，推出「住、租、買、課」等4項政策，減輕民眾居住壓力。

高雄市長陳其邁表示，受疫情、原物料上漲影響，全國房價飆漲，加上高雄市產業轉型，大部分熱區房價漲幅高達35％，為協助青年及弱勢族群買房，高雄市推出4項房屋政策，包含「住：興建社會住宅」、「租：增額租金補貼」、「買：市民首購低利貸款」、「課：課徵囤房稅」等項目，保障青年與弱勢族群居住權益。

首購族買房 祭出1.68％低利率

針對上述4項政策，在住的部分，高雄市政府與國家住都中心將聯合推動1萬戶社會住宅，其中中央規劃7,700戶、市府興建2,800戶，將於近3至4年內可完工啟用；租的方面，市政府將運用囤房稅的稅收，加上內政府今（2022）年度的租金補貼政策，針對青年、弱勢族群，增額補貼未獲中央核定，以及提高家庭所得條件達每人每月最低生活費的3.5倍，受惠數有望達到1萬戶。

針對有需要買房的首購族，高雄銀行推出優惠的房貸方案，以1.68％的低利率提供高雄市青年申請，貸款期限長達40年、貸款成數最高8成，透過低利率減輕青年購屋負擔，截至今年3月底，已有748戶受惠；在稅務課徵方面，市政府透過研擬修正《高雄市房屋稅徵自治條例》草案，針對持有多屋非自住者，按差別課徵效率，以落實居住正義及租稅公平。

文／授權載自 住展房屋網

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