邁向亞洲亮點城市 新北產業空間改造與再生

台灣的城鄉發展即將隨著新國土計畫體制全面上路後進入嶄新時代，因應都市生命週期所需之都市再生作為、台商回流及產業結構轉型所需之工業區更新、居住正義導向之社會住宅建設，甚或對應極端氣候變遷之防災規劃與調適作為等，皆屬當前地方政府於都市規劃與產業環境形塑無可避免的挑戰。有別於台北市具有無可取代的政經地位及高度成熟的三級產業環境，幅員廣大的新北市盤據北部都會區的關鍵空間位置，然而，29個行政區的實質內涵皆有其獨特屬性，就都市治理角度而論，如何提出多元且適切的都市發展策略，可謂新北市向上提升，邁向亞洲亮點城市的關鍵。

觀察新北市近年來的都市政策導向，搭配大眾運輸發展為導向的發展策略，在交通便捷區域搭配重要建設計畫，如「捷運三環六線」、「都更三箭獎勵」、「新莊泰山塭仔圳地區市地重劃」、「五股夏綠地」等計畫推動完備城市空間機能與效益。其中，「都更三箭」是因應全國國土計畫下的重要規劃作為，藉由捷運網絡帶動都市發展、推動主幹道沿線的街區更新、優先協助危老建築的更新，三箭齊發不但優化市容也改善了整體居住環境品質。昔日，擁擠、欠缺生活空間的新北市，已逐漸呈現煥然一新的城市風貌。嶄新的都市意象與生活環境提升了居民對都市的認同感。

然而，產業環境亦是都市邁向成長的必要條件，亦為讓居民進一步擁有幸福感的關鍵。依新北市國土計畫所揭示，預計至民國125年，廠商於新北市所需之產業用地面積為2,380公頃，將較110年增加599公頃。同時，部分工業區面臨基礎設施老舊亟需進行維護改善或整建，藉以在台商回流台灣之風潮下，吸引廠商進駐。因此，在投資招商與產業環境升級方面，新北市近年來亦有創新且及積極作為，以往推動產業發展方式，主要透過促進民間參與公共建設法或產業創新條例等法規，藉由補貼或投資抵減方式來鼓勵企業參與創新或重大公共建設，或依新市鎮開發條例，在特定區域範圍內引進所需產業，雖對產業發展有其助益，但仍依循固有補貼或租稅減免模式，並未以空間誘因帶動產業發展。因此，行政院於107年核定都市型工業區立體化方案，打造出以土地容積獎勵模式帶動企業投資、推動產業發展的新模式。

據統計，新北市自108年7月實施工業區立體化方案至迄今，已審理通過58案，為全臺審理案件通過數最多的縣市，申請土地面積高達24.7公頃，整體投資金額近650億元，預計可提供約2萬多個就業機會並創造1295.96億元產值。亦即，以提升容積率方式增加工業區土地使用效率，鼓勵及支持企業升級轉型，不僅有利於企業投資，帶動產業發展，亦能優化產業環境之整體服務機能，創造新世代的都市成長模式。

文／中國文化大學都市計劃與開發管理系主任徐國城

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