北市交易量縮價漲 住宅價格連漲

台北市地政局日前公告最新一期實價登錄統計，今年（2022）1月交易量計有718件，較去年12月減少約17.09％，總交易額205.34億元，單月減幅約9.36％；但在住宅價格指數方面，來到112.73，較上個月微漲0.63％，連創4個月新高。

根據實價登錄資料，台北市今年1月單月交易量及交易總額呈現下跌狀態，分別為17.09％、9.36％。在台北市12個行政區當中，僅士林區交易量較上個月增加14.04％，其餘行政區成交量皆減少，其中減幅最大為北投區，單月減幅達41.98％。

受精華地段影響 這區交易額漲104.39％

台北市地政局指出，12行政區中以大安區交易額最多，主要是受敦化南路二段總價較高建案牽動，單月漲104.39％，交易額約59.58億元，接著以內湖區及中山區位居前3名，交易額分別為27.04億元、26.86億元。值得觀察的是，大安區與台北市交易額最低的大同區相較，差距約8.53倍。

房價持續漲 公寓產品漲幅近1％

在住宅價格方面，今年1月來到112.73，較2021年12月上升0.63％，較前一年同期上升6.04％；觀察大樓、公寓、小宅住宅價格，以公寓住宅110.48增幅最多，月增約0.91％，接著為大樓指數115.15，月增0.43％、以及小宅住宅價格111.98，月增0.34％。觀察台北市住宅月線、季線及半年線趨勢，大樓、公寓及小宅價格皆有持續走升的趨勢。

專家分析，目前疫情爆發，影響市場推案進度，加上原物料上漲、政策等因素，除非推案量增加，否則台北市每月交易量減少1至2成，也不影響整個房市；而北士科於329檔期推出新案，單坪上看百萬元，有望帶動北投、士林等行政區房價。

文／授權載自 住展房屋網

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