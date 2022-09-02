7月房市交易跌逾1成 「這些地方」未來10年還有肉　專家：CP值更高特性將發酵

台灣房市在升息、股災與打炒房效應等一連串利空因素影響之下陷入低迷，依據內政部資料顯示，今年7月全台買賣移轉2.4萬棟，月減12.1％、年增4.8％，創去年9月以來的單月次低量紀錄。

PTT上有網友開始討論，未來5到10年，台灣值得投資房產的區域在哪裡？網友們紛紛點名，「目前看起來雙北以外的地區會進入盤整期，穩定的話還是雙北」、「竹北西跟竹東未來會大幅補漲」、「買新竹低基期區有三道保險。人口紅利+工作剛需+供給不足」、「萬大線找一找，還有室內近30萬坡平低總價的，很穩」。

被看好的捷運萬大線預計2026年通車，網友認為，以捷運綠線的新店為前例，通車後房價漲幅以超車隔壁掛北市門牌的文山區，而萬大線從北市中正紀念堂、萬華，通往中永和、土城、樹林，以目前中和中古公寓均價落在3字頭，電梯大樓4字頭，對比新店中古公寓已飆至5字頭，網友直言「還有肉」。 加上萬大線周邊目前已釋出6個開發案，其中較大面積的有中正紀念堂853坪、中和站1138坪、莒光站3.5萬坪，而金城機廠暨莒光站／加蚋站已啟動招商案，總銷售金額超過400億，看好萬大線轉乘方便、通過許多人口稠密處，有望帶動商業機能發展，「雙北屋齡這麼高，都更這麼慢，需求這麼強，根本不怕賣不掉」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則分析，這幾個站點顯見的利多區域自然不脫萬華、中和、土城，對於本就具備純住風格，又是台北市門牌的南萬華來說，可謂如虎添翼，過去南萬華一直有住宅社區較老舊讓區域房價走弱，不過隨著台北市都更危老風氣遍地開花，也包括萬大線利多，南萬華的高價新屋單價7、8字頭近年已成為整個萬華區之首，現在進場的價碼雖比起過去為高，但較台北市的高房價，該處仍可謂具備性價比。

至於在土城方面，陳炳辰則認為是雪中送炭的效益，金城機廠莒光站位於中和、土城交界，而近年土城多以暫緩重劃區為房價指標，金城、連城、清水等舊商圈相較未受雨露均霑之效，該站點一直被視作區域大利多，還有商場、商辦的結合，有望翻轉在地老舊風貌，新案都有機會站穩4字頭。

另外陳炳辰說，中和在前一波環狀線開通已大嚐甜頭，此次補強與台北市的直接連通，比起環狀線更具帶動性，中永和本就是新北市房市熱區，交易、租賃都強，而以此次論及的萬大線中和區塊的核心中和站周邊，商辦聚落已成型，又有商場、商圈，都有利區域房市發展，萬大線凸顯其與台北市房價的比價效應下，與所謂的高價區域「下一站」房市CP值更高特性，無疑將在中和發酵。

針對竹東房市變化，陳炳辰認為，竹東以臨近新竹市區，或是二重埔、竹東車站等處為居住重鎮，目前全區房價落在平均2字頭，以整體房市來看都還是相對低價，就算未來還要回落，衡量營造成本、物價上漲情勢，走跌空間也不大，持有成本又不高，在仍有鄰近市區等地緣性，有一定的房市需求，買在2字頭的風險都很小，加上竹科園區概念也會因產業永續，有其穩定的房市需求，仍有其房市利多。

文／授權載自 好房網

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