低所得、房價飆！花蓮房貸負擔率竟壓過「這都」

高房價、租屋黑市及實質有效益的租金補貼、地方房屋稅自治條例修正…等是民眾很關心的議題，內政部公佈最新「110年第4季房價負擔能力指標」，花蓮縣房貸負擔率為全國排名第9的34.36％，排名竟還高過六都中的高雄市，而花蓮縣房價所得比是全國排名第9的8.60倍，也都高於桃園市及高雄市，花蓮房價明顯上漲的現象不可忽視。

時代力量黨團認為，持續關心居住正義，以及面對當前房價高、房租貴，無殼蝸牛的負擔重、生活越來越苦的問題，政府必須好好加以重視並擬定更有效政策。行政院主計總處所公佈109年花蓮家戶可支配所得為667,025元，收入排名為全國倒數第三；花蓮的低所得情況及持續上升的房價，都必須予以更加關注，並針對房屋稅自治條例的修正有其必要，對非自住房屋提高稅率。

時代力量表示，去年底彰化縣的房價指數與2020年同期相比漲幅達近9%，是全國漲幅最高，其中，員林市、大村鄉的地價指數也是全彰化漲最多，居住問題已經漸漸成為彰化青年沉重的負擔；而要青年願意返鄉，並且不再讓人口流失，其中就必須從許多居住政策多管齊下，包括讓持有一定數量房屋的持有者，依照其持有非自用住宅的數量加稅，並且要積極加速社會住宅興建。

此外，觀察內政部實價登錄網站，這兩年嘉義市的房價飆漲超過10％，嘉義市薪資水準相較其他都會區低的情況下，青年人成家壓力越來越大。時代力量指出，按照房屋稅條例第5條，非自住的住家用房屋，稅率在1.5％到3.6％之間，地方政府得對不同戶數訂定差別稅率，顯然持有多戶訂定不同稅率，絕對是地方政府的責任；而對於多個縣市包括花蓮、台東、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義縣、嘉義市、屏東、澎湖、金門等，時代力量將積極於這些縣市推動房屋稅徵收自治條例修正。

另外職場新鮮人洪先生以個人租屋經驗來證明台灣租屋黑市是普遍存在現象，洪先生從高中畢業後到台北就學就業，迄今已有近8年的租屋經驗。他表示，雖然自己的條件符合租屋補助，但仍不敢申請，因為租屋契約上明確規定「本房屋之租賃所得稅由承租人負責向稅捐稽徵機關繳納」，縱然申請了租屋補貼，但獲得的租屋補貼可能只是剛好補貼房東要繳交的稅，因此維持現有房東不報稅，租客不申請補貼，反而才是最理性的選擇。

立委陳椒華表示，當前房價高、房租貴，修法解決租屋黑市問題將可促使租屋族得到租屋補貼的配套，時代力量立法院黨團將於《租賃住宅市場發展及管理條例》協商時，提出修正動議，增訂第13條之一、第39條之一條文，將所有房屋租賃關係者都納管，規定房東及房客必須在一定期限內，訂立房屋租賃租約，政府並提供定型化契約供雙方使用，強制規定契約中應記載及不得記載事項 ，並授權訂定相關管理辦法。另外，也將修訂對未進行實價登錄房東增加罰則，但房客若未登錄則不處罰。

文／授權載自 好房網

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