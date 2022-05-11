夫妻互贈房子省稅高招　但「這6%稅金」逃不掉

公告土地現值每年逐漸調高，房屋持有愈久出售，售屋時課徵的土增稅就會愈多，因此，不少人透過夫妻贈與房產再出售，節省大筆土增稅。主要運用技巧就是每人都有「一生一次」的土地增值稅10%優惠稅率可使用，夫妻之中若有一方未曾使用，即可藉由夫妻贈與，再進行移轉節稅。



所謂「一生一次」自用住宅10%土增稅優惠可大幅節省土增稅，若屋主已使用過「一生一次」，但配偶並未使用過，且該次交易的土增稅金額較大，可將不動產贈與給配偶後再出售，使用配偶的「一生一次」土增稅自用住宅優惠稅率10％節稅。



建國地政士事務所所長劉坤圖指出，公告土地現值每年逐漸調高，等於房屋持有愈久出售，售屋時課徵的土增稅愈多，對於一般家庭來說，若自用住宅打算出售，夫妻之中又有一方未曾使用「一生一次10%土地增值稅」，便可先藉由夫妻贈與，再進行移轉，如此便符合「一生一次自用住宅10%土增稅優惠」。

不過，劉坤圖提醒，「一生一次」必須為本人、配偶或直系親屬所有且設籍，要注意出售前一年不能有出租或營業使用，如此才能使用比一般土增稅率20至40％更優的「10%自用土地增值稅優惠」。

夫妻贈與房產部分，台中市政府地方稅務局則提醒，夫妻間互贈的不動產標的若為房屋，應由受贈人於契約成立之日起的30日內，向房屋所在地稽徵機關申報繳納契稅，並按房屋契價的6%計算應繳納稅額。



文／授權載自 好房網

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