矽統逾4億聯電現金股利入帳 添想像空間

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，3月營收年增八成，身為聯電大股東，聯電除息預計將獲4.56億元現金股利入帳，增添想像空間題材。

台勝科（3532）表現最差，短線漲多回測，震盪後有機會再起攻勢。

盤勢預測 ：

台股27日再創17,630點新高，終場小漲23點，收在17,595點，成交值4,988億元，26日留下的17,300～17,378點向上跳空缺口並未回補，多方輪攻氣勢延續。

盤面在補漲及轉機股擔任短線主流下，觸控雙雄TPK-KY與GIS-KY可望分食歐菲光退出蘋果供應鏈訂單，具補漲契機，電子族群也可留意商丞、普安、太空梭等。至於傳產族群方面，鋼鐵與航運族群短線乖離及周轉率過大，追買風險較高，建議逢高可逐步獲利出場，選股朝向3月營收佳、財報優異且漲幅不過大族群進行短打操作。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，受惠宅經濟持續發酵、觸控晶片與麥克風控致晶片接單增溫，不僅今年營運轉虧為盈可期，且持有聯電持股，預計今年將有4.56億元現金入袋，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

合晶（6182）表現最差，股價26日創波段新高後，呈現量縮拉回整理走勢，惟在多方趨勢向上、內外資法人心態偏多下，預期經震盪換手後，仍有續漲機會可期。

盤勢預測：

台股27日開高收紅，且盤中再創新高，終場上漲23.61點，漲幅0.13％，收在175,95.9點；櫃買指數亦同步上漲1.54點作收，漲幅0.72％，收在214.49點；三大法人進出方面，外資續買25.54億元，投信續賣14.02億元，自營商轉賣14.98億元，惟外資法人於台指期續賣967口多單，累計淨空單部位為31,451口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

選股方面，隨晶圓代工產能吃緊、原物料及晶圓代工報價上漲，包括聯電、天鈺、敦泰、矽創、友達、群創、彩晶、華新、大亞、華榮、宏泰、中鋼、中鴻、第一銅、新光鋼、大成鋼、海光、長榮、陽明等，缺貨漲價題材股漲勢凌厲。此外，威剛、十銓、廣穎、晶相光、原相等強勢接棒，可望成為多方聚焦新主流；至於護國神山台積電將是多方最後的伏兵。

展望後市，整體行情仍持續穩健震盪盤堅向上，並沒有出現「爆量長黑」、「島狀反轉」情況產生，加上外資法人陸續歸隊、反手回補持股的推波助瀾下，可以說不論是傳產、電子或金融等類股，均有輪動反彈的機會。

不過，操作方面，目前累積漲幅已大之個股，基於風險考量，宜改採「短打因應」，維持「急漲不追，急殺不空」原則不變。

◎證券分析師陳杰瑞

投組表現：

彩晶（6116）表現最佳，應主管機關要求公布3月自結獲利，意外繳出暴增16倍好成績，股價再創近19年來新高。

合晶（6182）表現最差，公布3月自結獲利低於市場預期，股價跌破5日均線，投資人可再多觀察一天，若日KD指標交叉向下，建議可先出脫一趟，暫時觀望。

盤勢預測：

台股大盤27日延續前日上攻氣勢，盤中再創新高，惟10點過後出現較劇烈的震盪，甚至一度翻黑下殺，終場僅小漲23.61點，收在17,595.9點，連兩個交易日呈現價漲量增。就技術面觀察，日KD指標持續在高檔鈍化，仍樂觀預期台股有望挑戰萬八關卡，建議投資人挑選強勢族群操作。

不過，由於加權指數維持於高檔，故個股一旦轉弱，出現日KD交叉向下，就建議出脫持股觀望，寧可賣早，也不要讓損失擴大。

觀察盤面，則是多點開花，原物料族群持續看好航運，裕民、陽明股價再創波段新高及歷史高。此外，受惠銅價上漲，華新、第一銅持續走揚；至於電子股，矽晶圓公布獲利不如預期，短線轉弱。面板公布獲利則優於預期，面板三虎持續看好，持股彩晶大漲逾8％。記憶體族群的華邦電、晶豪科也再創高，均為可留意的標的。

◎證券分析師吳磊光

投組表現：

飛宏（2457）表現最佳，推出亞洲首支360kW充電樁，全年營運預估將優於去年。

天鈺（4961）表現最差，股價雖處於高檔震盪，但集團布局大陸已久，5字頭股價未來可期。

盤勢預測：

美股道瓊指數26日小幅拉回整理，目前處於高檔震盪，台股走勢如出一輒，27日高低震盪如洗三溫暖，最後收在17,595點，小漲23點，指標股台積電也收在平盤610元。伴隨多空交戰的力道漸增，大盤下檔有月線作為支撐，同時在歷史上最寬鬆的資金行情，以及整體企業獲利超乎預期的成長下，除息行情台股仍具再創歷史新高的機會。

台積電法說會釋出正面展望，同時調高今年營運目標及資本支出，但外資因5奈米初期量產造成的毛利壓力，評弱台積電第二季獲利表現。所幸在半導體與科技股拉回整理後，27日資金再度出現回流跡象，只要台積電止跌止穩，除息行情來到後半導體仍是布局獲利的重要產業。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）