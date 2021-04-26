宅經濟持續發酵 矽統營運轉盈可期

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，3月營收年增八成，身為聯電大股東，聯電除息預計將獲4.56億元現金股利入帳，增添想像空間題材。

台勝科（3532）表現最差，短線漲多回測，震盪後有機會再起攻勢。

盤勢預測 ：

台股26日由聯電及金融族群領軍續漲272點，留下17,300～17,378點向上跳空缺口，終場收在當日最高17,572點，成交值4,712億元。盤面近期由補漲及轉機股擔任短線主流，至於部分漲多傳產族群開始震盪，尤其鋼鐵與航運漲幅與乖離過大，建議逢高可先獲利了結。至於金融股陸續轉強外，電子族群也可留意聯電、矽統等3月營收佳、去年財報優異且漲幅不過大的族群進行短打。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，受惠宅經濟持續發酵、觸控晶片與麥克風控致晶片接單增溫，不僅今年營運轉虧為盈可期，且持有聯電持股，預計今年將有4.56億元現金入袋，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

尼克森（3317）表現最差，漲價效應持續發酵，雖然股價26日出現開高走低震盪洗盤，惟在多方趨勢向上、業內法人大戶心態偏多下，預期經換手後，仍有望持續上漲。

盤勢預測：

台股26日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲272.02點，漲幅1.57％，收在17,572.29點；櫃買指數亦同步大漲2.11點作收，漲幅1％，收在212.95點；三大法人進出方面，外資續買160.16億元，投信轉賣6.68億元，自營商續買48.27億元，惟外資法人於台指期續賣1,029口多單，累計淨空單部位為30,486口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股22日爆出歷史天量，使市場投資人為之恐慌。不過，基於「量先價行」的原則，在市場人氣匯集、多方氣盛下，台股不僅於23日隨即止穩，加權指數26日更再創歷史新高，並未出現「跳空下殺」、「島狀反轉」的情況，加上疫苗加速施打，下半年全球經濟將展開強勁復甦，後市行情更不容小覷。

選股方面，市場人氣匯集、法人心態仍積極偏多，後市不論傳產、電子均有輪動上漲機會。在傳產股方面，水泥、鋼鐵、造紙及航運等類股，預計後市仍有續漲表現可期，惟隨某些個股漲幅已大，不建議過度追價，可待量縮拉回測10日線位置區附近，逢低再伺機介入即可。

至於電子股方面，在半導體業漲價風持續下，材料、代工、封測、晶片價格無一不漲。繼晶圓代工聯電及驅動IC設計股等飆漲後，明顯可看出矽晶圓合晶、台勝科、中美晶、環球晶，及記憶體族群威剛、十銓、宇瞻、品安、廣穎等接棒上漲，可望成為多方主軸。

◎證券分析師吳磊光

投組表現：

飛宏（2457）表現最佳，推出亞洲首支360kW充電樁，全年營運預估將優於去年。

天鈺（4961）表現最差，股價雖處於高檔震盪，但集團布局大陸已久，5字頭股價未來可期。

盤勢預測：

道瓊指數因疫情升溫拉回修正，伴隨多空交戰的力道漸增，台股於高檔震盪整理，但對於歷史上最寬鬆的資金行情，以及整體企業獲利超乎預期的成長，除息行情下大盤仍具再創歷史新高的機會。

台積電法說會釋出正面展望，同時調高今年營運目標及資本支出，但外資因5奈米初期量產造成的毛利壓力，評弱台積電第二季獲利表現。所幸在半導體與科技股拉回整理後，26日資金再度出現回流跡象，只要台積電止跌止穩，除息行情來到後半導體仍是布局獲利的重要產業。

◎證券分析師陳杰瑞

投組表現：

宏達電（2498）表現最佳，營收獲利雖然表現平平，惟VR布局陸續開花結果，股價長線基期偏低，有望持續獲得低接買盤青睞，推升股價走高。

台勝科（3532）表現最差，股價創高後呈現量縮整理，惟在矽晶圓漲價題材持續下，多頭架構不變，預期股價經高檔震盪後，仍有望持續走揚。

盤勢預測：

台股大盤23日回穩，重新站回5日均線，日KD指標也在高檔鈍化，目前維持多頭格局。且26日大盤持續上攻，終場上漲272.02點，收在17,572.29點，呈現價漲量增情況，加權指數再創新高。此外，更留下一個多方跳空缺口17,300點，後市只要缺口不破，看好台股有望持續挑戰「萬八」關卡，近期仍建議投資人挑選強勢族群操作。

台股盤面表現多點開花，股價上周震盪劇烈的原物料族群，持續獲得資金關愛，鋼鐵指標股中鋼上漲近5％；而航運指標股裕民、長榮雙雙亮燈漲停，原物料族群有機會再起攻勢。至於電子股部分，晶圓代工、IC設計啟動反彈，強勢族群矽晶圓、面板、記憶體持續上攻。電子、傳產資金動能強勢，台股後市不看淡，看好本周持股表現。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）