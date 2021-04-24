吳磊光︱環球晶H2現貨價調漲 天鈺3月營收強勁

台股盤面資金在「護國神山」與「護國神艦」間來回輪動，加上鋼鐵族群在旁助威，上周成功創下17,428點歷史新高，證券分析師吳磊光指出，短線交易熱絡、多空對決一觸即發，但全球整體經濟面向好，預計台股後市仍有高點可期；本周投資組合前兩大為環球晶（6488）、天鈺（4961），再選入宏達電（2498）、中美晶（5483）與飛宏（2457）。



台股22日多空交戰300多點後由紅翻黑，收跌105點，成交值創下歷史單日新天量6,524億元，其中當沖客貢獻可觀，當沖交易買賣金額加總高達4,847億元，締造新高紀錄。加權指數23日則在資金回流電子股帶動下，終場收在17,300點，漲幅1.19％。



觀察全球總體經濟面向，美國預計2021年新冠疫苗施打進度可達群體免疫門檻，將有助於全球景氣復甦，加上資金面仍處寬鬆狀態，支撐美股與台股維持高檔格局，伴隨企業獲利持續上修，以及5月進入財報密集季，預料台股將進入一波新高峰。



然而美國總統拜登22日計劃向美國富人增稅，外傳富人的聯邦稅率最高可達43.4％，對於長期投資人而言將會是一筆可觀的費用，恐促使投資人在立法完成以前大賣股票。



類股方面，儘管台積電23日受惠資金回流重返600元價位，但電子產業目前受類股輪動影響，在市場上交易量相對冷清，惟多頭格局下的除息行情，投資人仍可追蹤5G、半導體、印刷電路板（PCB）與網通等產業。