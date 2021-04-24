陳學進︱威剛缺貨漲價題材 尼克森Q1每股賺逾1元

台股經歷22日的震撼教育後，個股輪動輪漲態勢23日仍未改變，倫元投顧分析師陳學進指出，傳產、電子股短線均有望強勢表態，傳產股中水泥、玻璃、鋼鐵及航運，須避免過度追高；電子則有矽晶圓、記憶體及MOSFET等族群，逢低可留意。本周投資組合前兩大為威剛（3260）、尼克森（3317），再選入矽統（2363）、合晶（6182）與元太（8069）。



台股雖在22日爆出歷史天量，且加權指數上下波動高達300多點，苦吞黑K棒，使市場投資人頗為震驚。不過，趨勢的成形與轉變並不會說變就變，多頭震盪驚驚漲的行情，預期仍將持續。



就過往歷史經驗觀察，台股爆大量後，只要後市未出現「跳空下殺」、「島狀反轉」的型態產生，基於「量先價行」原則，預計短線經適度整理後，後市行情仍可望持續上攻；第二，截至目前為止，融資餘額水位仍位處在2,500億元左右，與過往動輒4、5千億元水準不同，儘管短線當沖盛行，惟籌碼面仍在安全範圍內。



展望後市，經過22日震撼教育後，台股23日個股輪動輪漲盛況並未改變。雖市場激情過後，短線難免有所震盪，惟隨著市場人氣匯集、多方氣盛、下檔空間有限，不排除後市仍有續探「萬八」關卡的機會。



選股方面，傳產、電子股目前均有向上表態的機會，只要是前景展望佳、具備轉機題材者，均有望作價續漲。就傳產而言，隨中美兩國擴大基建，且持續擴大碳中和執行力度，有利水泥、玻璃、鋼鐵及航運類股報價續漲、營運看俏。