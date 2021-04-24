楊基政︱矽統訂單排到年中 振曜Q1營收年增4成

台股連五周收紅，上周最高一度來到17,428點，23日收在17,300點，全周上漲141點，啟發投顧分析師楊基政指出，大盤正在走波浪理論的第五波型態，結構上以補漲與轉機股擔綱主角，投資人應把握此輪動架構與選股策略；本周投資組合前兩大為矽統（2363）、振曜（6143），再選入元太（8069）、威剛（3260）與台勝科（3532）。



加權指數本波攻勢起始於3月29日跳空突破三角形收斂整理型態，由傳產類股輪動攻高，其中航運與鋼鐵族群漲勢尤為凌厲，指標股長榮與中鋼近期放量帶領傳產股進行補漲行情，並於22日大盤爆出6,524億元天量開始進入橫盤整理。



就波段角度，台股自2020年3月19日最低點8,523點，至7月28日13,031點止為初升段行情，架構由防疫與電子族群輪漲，其後於7月28日至11月2日進行三個月的中段表現，隨後在權王台積電與高價電子股出面領軍，11月2日12,480點開始進行主升段行情攻至今年元月21日的16,238點，台積電並於同日見679元歷史高點後開始進行三角形收斂整理至3月25日15,944點。



以波浪理論而言，12,480～13,031點為第一波初升段行情，12,480～16,238點由電子權值股領軍為第三波主升段行情，其特性為正規軍領軍，3月29日起行情為8,523點以來的第五波行情，其特性為補漲與轉機股。因此3月29日以來，漲幅較小的傳產股開始引爆本波行情，盤勢特性與波浪理論相吻合，只要漲點未超過主升段行情，均處在第五波行情。