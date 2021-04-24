陳杰瑞︱合晶搶去美化商機 彩晶筆電面板續漲

台股上周盤面股結構出現劇變，證券分析師陳杰瑞指出，原物料族群短線獲利了結賣壓湧現，預期將稍作整理，可適時低接布局；至於電子股的矽晶圓、面板族群，具漲價題材加持，可持續留意。本周投資組合前兩大為合晶（6182）、彩晶（6116），再選入中鋼（2002）、台勝科（3532）與宏達電（2498）。



台股大盤上周再創新高，雖22日出現較大回檔，惟23日隨即止穩，力守「萬七」關卡不破。就技術面觀察，目前日、周KD指標仍在高檔鈍化，顯示台股多頭行情不變，持續創高可期。



台美兩地股市近期高檔震盪劇烈，主因經濟數據繳出亮眼成績單，惟通貨膨脹卻加劇，市場擔憂美國聯準會（Fed）提前縮表。不過，只要盤面仍有創高股表態，就表示人氣尚在。今年來從一開始的電動車，到IC設計，再到原物料族群，可看出台股雖輪動快速，但終有強勢族群表態，投資人目前無須過度擔憂。



台股上周盤面股結構變化極大，上半周主要是傳產原物料族群表現，鋼鐵、航運、塑化族群，多檔個股連續漲停；惟自22日卻出現開高走低，獲利了結賣壓浮現，預期近期傳產原物料族群將會稍作休息。不過，中、美兩大國都推出基建，故預估今年仍是傳產多頭年，長線需求值得期待，原物料族群若有回檔，反倒可以趁拉回找買點。



選股方面，原物料族群中，中鋼上周漲幅相對不大，股價高檔震盪，日KD指標高檔鈍化，預期股價震盪後有望走揚。



第10洞│類股輪動 達人重押傳產強棒