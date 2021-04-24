第11洞│穩居萬七 達人轉選電子股

台股上周經歷劇烈震盪，類股輪動快速，上半周傳產族群揮動多頭大旗，下半周則有部分電子族群接棒演出，使台股穩居「萬七」之上。



法人指出，電子股發展，應留意本周美國重量級財報公布，蘋果、特斯拉等科技巨頭若能釋出良好展望，有利電子股重返主流地位；惟電子股成交比重上周五仍低於六成，顯示資金並未全數自傳產族群撤離，電子、傳產均有輪動表態機會。



證券分析師吳磊光本周續留驅動IC廠天鈺，再選入矽晶圓環球晶及中美晶、手機製造商宏達電、電源供應器飛宏，全數鎖定電子股，包括上周強勢上攻之矽晶圓族群；整體持股比率提升至99.9％，投組中首重環球晶，占比高達42％，天鈺、宏達電則各占22.6％、20.9％，其餘兩檔則介於4～10％間。



證券分析師陳杰瑞本周投組，續留股價23日強勢亮燈漲停的宏達電，及上周在鋼鐵族群中，漲幅相對不大的中鋼，再新選入矽晶圓合晶與台勝科、面板股彩晶，布局轉強電子股、漲幅未過大之傳產股；整體持股比率維持99.6％，五檔個股平均分布於19～21％。



啟發投顧分析師楊基政本周投組全數翻新，選入IC設計業者矽統、電子書概念股振曜及元太、記憶體模組廠威剛、矽晶圓台勝科，在台股高檔震盪之際，看好補漲與轉機股後市走勢；整體持股比率降至99％，投組中首重矽統，占比達45.1％，台勝科則僅占3.9％，其餘的三檔介於10～22％之間。



倫元投顧分析師陳學進，本周亦鎖定上周五轉強之電子股，選入威剛、MOSFET廠尼克森、IC設計矽統、矽晶圓族群合晶與電子紙大廠元太；整體持股比率微幅提升至99.9％，其中以威剛占41.4％為最高，尼克森、矽統各占28.8％、18.5％，其餘兩檔則平均分布於3～9％。



逐洞賽第十洞競賽結果公布，台股本周由傳產族群揮動多頭大旗，航運、鋼鐵、紡織、造紙、塑化全數上攻，且亦有矽晶圓、面板、記憶體等電子股表態。上周四位達人投組報酬，陳杰瑞以12.59％的超高報酬奪冠，楊基政則以11.66％緊隨其後；陳學進、吳磊光，則分別以3.95％、-6.91％的報酬率，位居第三、四名。



逐洞賽第十洞由陳杰瑞奪下，目前拿下三洞冠軍；本回合逐洞賽已進入最後兩周衝刺期，目前仍由陳學進的四洞冠軍暫居第一，楊基政、吳磊光則分別擁有兩洞及一洞冠軍，而目前累計績效亦是由陳學進的73.84％，暫居領先地位。