佳大3月營收創近30個月新高 後市可望再攻

◎證券分析師陳杰瑞

投組表現：

裕民（2606）表現最佳，散裝航運在BDI指數大漲、創19個月新高帶動下，股價持續走高，今年以來漲幅仍落後貨櫃族群，補漲行情可期，有望持續走高。

宏達電（2498）表現最差，股價上周連兩根漲停後，高檔稍作震盪，呈現量縮整理，技術面未轉弱，後市仍持續偏多看待不變。

盤勢預測 ：

台股大盤20日開盤稍見亂流，以低盤開出，且強勢族群航運、鋼鐵、塑化，早盤均見到獲利了結賣壓，惟隨後見到低接買盤，帶動台股開低走高，終場上漲60.59點，收在17,323.87點，連續三天收在「萬七」之上，且出量上攻，顯示17,000點已站穩，日KD及周KD指標持續在高檔鈍化，目前台股仍是強多格局，有望持續創新高。

盤面表現仍呈現健康的輪漲格局，航運、鋼鐵、塑化早盤雖遇亂流，惟開低走高，散裝個股也持續大漲，鋼鐵族群指標股中鋼股價也翻紅，顯示目前原主流多頭格局不變。此外，傳產部分19日有紡織、製鞋股表態，20日又見到橡膠、水泥轉強，傳產族群資金源源不絕。

電子股部分，晶圓代工及IC設計仍處於弱勢，但矽晶圓及第三代半導體族群強勢表態，面板及記憶體族群也出現止跌跡象，電子股走出近期的疲軟態勢。

展望後市，傳產及電子股均有強勢族群表態上攻，顯見台股資金動能強勁，雖然短線基期偏高，仍不需要預設立場。只要台股大盤日KD指標未交叉向下，短線仍是偏多，只要月均線不破，中長線多頭向上趨勢不變，都建議挑選強勢族群操作。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

佳大（2033）表現最佳，3月營收創近30個月新高，題材發酵下，後市可望再攻。

越南控-DR（9110）表現最差，回測200日移動平均線，經震盪整理後有機會攻勢再起。

盤勢預測：

雖然漲多的塑化與航運等傳產股出現震盪，台股20日終場仍上漲60點，收在17,323點歷史新高位置，成交值4,430億元。盤面上中美晶、台勝科、合晶、環球晶等矽晶圓族群接棒轉強，反觀聯成、亞聚、威致等漲多股開始加大震盪。

3月29日後盤面結構改變，反應實質獲利及股價位階調整，目前散裝航運族群仍強，但短線乖離過大不建議追價，漲幅大的傳產族群可開始獲利出場。同時補漲與轉機股當道，選股上聚焦3月營收佳且漲幅未過大的個股與族群，包括豐謙、GIS-KY、佳大、廷鑫等。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

裕民（2606）表現最佳，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，股價20日持續上漲，創近十年來新高，儘管急漲後，短線上不排除或有震盪，惟只要量價不失控，後市仍有續漲機會可期。

撼訊（6150）表現最差，雖受到比特幣暴跌拖累，股價連兩日下殺拉回，惟隨著顯卡持續缺貨、報價看漲，營運持續看旺不變下，預期震盪換手整理後，後市仍有上漲機會，逢低仍值得留意。

盤勢預測：

台股20日開低走高，再創新高，終場上漲60.59點，漲幅0.35％，收在17,323.87點；櫃買指數亦同步上漲2.41點，漲幅1.14％，收在213.62點；三大法人進出方面，外資轉賣15.87億元，投信轉賣0.3億元，自營商續買8.43億元，惟外資法人於台指期轉賣4,296口多單，累計淨空單部位為28,832口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然塑化、鋼鐵等傳產股，隨短線股價漲幅已大，且短期指標似有過熱的情況，股價20日紛紛下殺拉回。不過，可以看到市場人氣並未因此退卻，除鋼鐵股中鋼、聚亨、燁興，航運股長榮、陽明、台航、新興、裕民、慧洋-KY，電線電纜億泰、華榮，電機類股東元等，維持超強走勢不變。

此外，市場資金轉戰矽晶圓族群及部分低基期電子股，包括合晶、台勝科、環球晶、中美晶、嘉晶、漢磊、力致、瑞祺電通、偉詮電、矽創、晶技、中環、錸德等，亦紛紛強漲，顯見業內法人大戶心態積極偏多不變，後市行情仍是正向看待。

選股方面，長榮、陽明、新興、裕民、慧洋-KY等仍是持多看好不變外，鋼鐵、部分低基期電子轉機股等亦值得留意。此外，全球鋼鐵供應吃緊，除龍頭指標中鋼外，亦可留意春源、大成鋼等兩檔擁有大量低價庫存利益的個股；至於ASIC設計創意、設備股家登等，後市股價亦值得期待。

◎證券分析師吳磊光

投組表現：

中揚光（6668）表現最佳，中階手機需求熱絡，手機多鏡頭設計方向不變下，全年營收成長可期。

敦泰（3545）表現最差，與神盾的合作案破局，宏碁集團宣布以15億元承接部分公司股票。

盤勢預測：

台股20日再創歷史新高，並收在當日最高點17,323點，其因在於美國10年期公債殖利率持續拉回，債券利率與股市原本就是敵對操作，資金轉換過程投資人更要懂得獲利拔檔。至於指標股台積電15日法說會儘管利多不斷，但因5奈米初期量產對毛利率帶來壓力，造成外資評弱台積電第二季獲利表現，股價20日甚至一度跌破600元大關。

台股本波大漲是藉由歷史最寬鬆的資金行情驅動，但更重要的是，整體企業獲利也確實繳出超乎預期的成長。近期半導體與科技股伴隨台積電走勢同步回檔，但只要台積電止跌止穩，半導體仍是布局獲利的重要產業。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）