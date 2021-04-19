裕民補漲行情可期 漲幅仍落後貨櫃族群

◎證券分析師陳杰瑞

投組表現：

裕民（2606）表現最佳，散裝航運在BDI指數大漲、創19個月新高帶動下，19日多檔亮燈漲停，目前漲幅仍落後貨櫃族群，補漲行情可期，有望持續走高。

宏達電（2498）表現最差，惟在電子股中表現相對抗跌，連續兩根漲停後，高檔稍作震盪，技術面未轉弱，目前仍偏多不變。

盤勢預測 ：

台股大盤19日持續上揚，終場上漲104.47點，收在17,263.28點，再創歷史新高。就技術面觀察，呈現價漲量增，且大於5日均量，日KD指標及周KD指標持續於高檔鈍化，台股目前仍維持強多格局，有望持續創高。

台股盤面表現兩極化，電子股轉弱、傳產金融走強。電子股方面，在台積電法說會後技術面轉弱下，加上神盾將出清敦泰持股，使敦泰股價19日跌停，在權王及人氣指標股都不強的情況下，整理時間恐拉長，建議暫時觀望。

傳產股目前主流股仍在鋼鐵、航運及塑化族群，包括中鋼、大成鋼、新興、裕民、國喬、台聚等，多檔個股亮燈漲停，目前主流地位不變。此外，食品、紡織股也表現亮眼，大成、寶成等，都是近期可以留意的方向。而除傳產外，金融股也有多檔創波段高，以股價淨值比角度觀察，目前以國泰金及富邦金潛在上漲空間比較大，是短線可留意的個股。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

豐謙（5523）表現最佳，第一季台中北屯區「蜜之地」交屋入帳題材發酵，股價可望再攻。

越南控-DR（9110）表現最差，回測200日移動平均線，經震盪整理後有機會攻勢再起。

盤勢預測：

台股19日由塑化、航運、鋼鐵等傳產族群接棒演出，盤中再創17,294點歷史新高，終場上漲104點，收在17,263點，成交值4,435億元。盤面反應實質獲利及股價比價調整，個股走勢分歧，點序、敦泰、金麗科、世芯-KY、耀登等去年及前波段漲多股開始回檔，反觀中鋼、萬海、陽明等傳產股撐起台積電、鴻海、聯發科下跌點數。

3月29後盤面結構改變後，換由傳產接手多頭，第一銅等原物料漲價題材指標股，以及補漲與轉機股當道，現階段選股上應以3月營收佳且漲幅未過大為首選，包括豐謙、GIS-KY、佳大、廷鑫、鈺齊-KY、豐祥-KY 等，去年及前波漲幅及乖離過大者反彈減碼。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

裕民（2606）表現最佳，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，在獲利持續看升下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

撼訊（6150）表現最差，股價19日受比特幣暴跌影響跳空跌停，惟隨顯卡缺貨持續、報價飆漲，預期股價經震盪換手整理後，後市仍有續漲會可期，短線的拉回將成為另一次低接撿便宜的機會。

盤勢預測：

台股19日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲104.47點，漲幅0.61％，收在17,263.28點；櫃買指數亦同步上漲0.47點作收，漲幅0.22％，收在211.21點；三大法人進出方面，外資續買7.04億元，投信轉買2.22億元，自營商續買10.09億元，惟外資法人於台指期轉買4,315口多單，累計淨空單部位為24,535口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖在世芯-KY風暴、台積電法說會行情失靈、資金排擠效應下，多檔電子股表現疲弱，甚至出現高檔重挫。不過，市場人氣並未因此退卻，資金反倒轉戰傳產類股，包括台聚、亞聚、國喬、台苯、台達化、聯成、華夏、中石化、華榮、宏泰、華紙、寶隆、中鋼、燁興、燁輝、志聯、聚亨、官田鋼、海光、彰源、春源、高興昌、新鋼、大成鋼、長榮、陽明、萬海、台航、中航、新興、裕民、四維航、慧洋-KY、正德等，股價19日君展現強勢上攻的企圖心。

觀察台股19日盤面，終場上市櫃公司合計漲停家數達90家，大漲逾5％者合計達199家，顯見在業內法人大戶心態積極偏多不變、多頭震盪驚驚漲的過程中，後市行情只要未出現爆量長黑、島狀反轉的型態、多方架構亦未遭破壞前，個股輪動輪漲的精彩好戲仍將持續，逢低可持續偏多操作。

選股方面，從目前量價結構觀察，研判台股後市仍有續漲機會可期，惟在策略上仍宜謹守「低接不追高」的原則不變；至於電子股方面，只要基本面仍續處成長趨勢上，後市依舊有望再度大漲。

◎證券分析師吳磊光

投組表現：

美國10年期公債殖利率持續拉回，促使美股道瓊指數屢創新高，債券利率與股市原本就是敵對操作，資金轉換過程投資人更要懂得獲利拔檔。近期半導體與科技股均隨台積電走勢回檔，但除息行情來臨後，只要台積電止跌止穩，半導體仍是布局獲利的重要產業。

盤勢預測：

中揚光（6668）表現最佳，中階手機需求熱絡，手機多鏡頭設計方向不變下，全年營收成長可期。

敦泰（3545）表現最差，與神盾的合作案破局，宏碁集團宣布以15億元承接部分公司股票。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）