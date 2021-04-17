吳磊光︱天鈺驅動IC喊漲 台康乳癌藥進度佳

加權指數14日爆出歷史天量隔日就順利攻抵萬七目標，16日再度爆量甩尾收在17,158點，證券分析師吳磊光指出，資金在股債間轉換，雖然部分個股因自身利空連日跌停，但整體上大盤基本面不差，又有資金行情助威，前景樂觀可期；本周投資組合前兩大為天鈺（4961）、台康生技（6589），再選入敦泰（3545）、瑞祺電通（6416）與中揚光（6668）。



護國神山台積電15日法說會利多不斷，不但調高營運目標及資本支出，更預估2020～2025年間以美元計價的營收年複合成長率，高達10～15％，然而5奈米初期量產對毛利率帶來的壓力，造成外資評弱台積電第二季獲利表現，ADR的走跌也拖累現貨16日下跌9元，以610元作收。



儘管如此，台積電法說受國內外市場高度關注下，包括資本支出上修到300億元等利多也未被忽視，權王未來的股市表現，對台股走向扮演至關重要的角色。大盤16日開低走高，終場成功收在當日與歷史最高點17,158點，



此外，美國10年期公債殖利率自1.776％拉回後，美股道瓊指數與加權指數屢創歷史新高，債券與股市原本就是敵對操作，資金來回轉換過程，投資人更要養成獲利拔檔的習慣才是王道。

個股方面，近期世芯-KY因捲入天津飛騰事件，連5日殺至跌停板，股價慘遭腰斬，連帶影響其餘IC設計族群的信心，所幸聯發科、義隆、聯詠等少數IC設計股並未受到影響。

