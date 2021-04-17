陳杰瑞︱中鋼盤價可望續漲 長榮4月櫃量增加

台積電（2330）16日小跌作收，惟大盤卻再度創高，證券分析師陳杰瑞指出，電子股籌碼已有鬆動跡象，近期主流仍在傳產、金融族群。本周投資組合前兩大為中鋼（2002）、長榮（2603），再選入宏達電（2498）、大成鋼（2027）與裕民（2606）。



台股上周震盪劇烈，加上台積電法說會並無太大驚喜，股價16日小跌。觀察技術面，KD值交叉向下，短線弱勢，惟台股16日卻再創新高。目前日KD、周KD指標皆高檔鈍化，預期台股本周仍有望續攻，近期主流仍是傳產、金融族群，電子股預期將稍作休息。



觀察盤面，晶圓代工、IC設計、面板族群都建議暫時觀望；相對抗跌的記憶體及NB族群，亦震盪劇烈，顯示1月來領軍台股上攻的電子族群，籌碼已鬆動。目前相對強勢的電子股，都是個股表現的題材股，如5G手機快充的偉詮電、VR的宏達電、漲價的MCU族群等。



金融股則受惠財報亮眼，15家金控首季合計賺1,920.34億元，年增121.2％，4月更將挑戰金控歷年同期突破2千億元最快成績。雖第二季為金控淡季，惟第三季還有現金股利，今年獲利可望再創高峰。目前富邦金、國泰金、中信金股價淨值比仍低於過去平均值，可望續漲。



傳產股持續反映漲價題材，中鋼公布5月內銷盤價，平均漲幅達8.1％，惟仍明顯落後國際行情，後市補漲可期。本周除選入中鋼外，也看好受惠美國政策的大成鋼，雖短線漲幅大，惟技術面未見轉弱訊號，且長線基期低。