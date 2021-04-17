楊基政︱豐謙資產活化題材 廷鑫產品組合優化

台積電法說會前夕，多方逆襲推升台股成功漲破萬七大關，全周大漲304點，成功再創17,158點歷史新高，啟發投顧分析師楊基政指出，近期強勢股常出現漲勢不連續現象，因此操作上宜採嚴格停損及停利機制，並進行汰弱留強策略；本周投資組合前兩大為豐謙（5523）、廷鑫（2358），再選入佳大（2033）、越南控-DR（9110）與GIS-KY（6456）。



台股自2020年疫情爆發落底以後，共分三個波段上攻，每個波段主流不同，主流股若在前波漲幅已大，則會進行長時間的整理。其中8,523～13,031點為類股輪漲，然後進行3個月的中段整理，隨後12,480～16,238點為台積電等電子權值股主攻，合計上攻3,758點。



3月29日在16,325～16,411點間形成跳空缺口突破三角收斂型態後，改由轉機股與補漲股領軍，族群上包含鋼鐵、造紙、航運、塑化等傳產類股加入輪動，由於傳產股經過長期籌碼沉澱，一有資金點火短波攻勢轉強；至於領先指標櫃買指數於12日創215.77點高點後率先進入橫盤整理，後續能否再度重返215.77點並往上挑戰新高為觀盤指標。



操作方面，盤面上鋼鐵、塑化、航運、造紙等類股皆有機會輪流演出，但輪動速度加快，投資人宜把握每波主流與輪動節奏，同時在上市櫃3月營收全數揭曉後，選股上可聚焦3月營收明顯增溫且股價漲幅尚未過大的個股，以短波段操作為原則。預期後續指數空間不大，仍以個股表現為主，操作且戰且走。