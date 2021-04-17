陳學進︱裕民市況看旺至Q3 威致產業持續成長

台股上周雖面臨電子股下殺壓力，不過，倫元投顧分析師陳學進指出，資金目前已陸續轉入鋼鐵、塑化、水泥、航運等原物料族群，及部分低位階之電子股，投資人可留意。本周投資組合前兩大為裕民（2606）、威致（2028），再選入台聚（1304）、太空梭（2440）與撼訊（6150）。



台股站上「萬七」關卡，在市場居高思危、多數電子股表現不理想的壓抑下，短線易有震盪。不過，隨疫苗於各國陸續展開施打，加上各國相繼推出財政刺激措施，研判台股後市行情發展不容小覷。



國際貨幣基金（IMF）指出，今年下半年全球經濟可望迎來強勁復甦，全球商業活動將出現爆發性成長。根據世界經濟展望報告，更將今年全球經濟預估成長率，再上修至6％，較1月時預估的5.5％調升，亦為1970年代以來最高水準。此外，IMF也預測，台灣經濟今年將成長4.7％，較去年4月預估的3.5％，調升1.2個百分點。加上全球熱錢效應持續延燒，可望推升台股行情一路看回不回驚驚漲。



選股方面，雖權王台積電及多數電子股，股價上周紛紛下殺拉回，惟市場資金已陸續轉向原物料族群。其中，鋼鐵股本周表現強勢，過去的「大牛股」中鋼，竟能夠一路大漲，加上水泥、塑化、造紙、航運等族群接棒演出，信大、幸福、台聚、亞聚、聯成、華夏、力肯、華榮、台玻、華紙、運錩、威致、官田鋼、中鴻、高興昌、聚亨、海光、燁興、春雨、新鋼、長榮、陽明、台航、中航、慧洋-KY、裕民等。

