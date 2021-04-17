第10洞│類股輪動 達人重押傳產強棒

台股上周於「萬七」關卡進行多空駁火，16日在台積電（2330）尾盤大單敲進下，加權指數再攻17,158.81點，再改寫歷史新高紀錄。此外，市場資金出現「大搬風」，持續自電子轉進傳產族群。不過，法人指出，電子族群仍有「反攻氣焰」存在，可望在台積電法說會、蘋果新品發表雙助攻下，逐漸重拾主流位置。



證券分析師吳磊光本周投組續留網安設備廠瑞祺電通，再新選入驅動IC廠天鈺、生醫股台康生技、IC設計廠敦泰、光學元件及模具廠中揚光，鎖定部分具漲價題材的電子族群；整體持股比率降至99.6％，投組前兩大為天鈺、台康生技，占比37.9％、33.6％，其餘三檔則介於6～12％之間。



證券分析師陳杰瑞本周投組降為五檔，且標的全數翻新，選入鋼鐵指標股中鋼、大成鋼，貨櫃及散裝航運的長榮、裕民，與主打虛擬實境（VR）的宏達電，鎖定股價上周表現強勢的傳產族群，加上有題材加持之電子股；整體持股比率為99.6％，五檔個股平均分布於19～21％。



啟發投顧分析師楊基政本周投組，續留具蘋果新品題材的觸控模組廠GIS-KY業成，再新選入營建股豐謙、鋁合金大廠廷鑫、鋼線鋼纜廠佳大、機車零件越南控-DR，布局多檔營運具轉機、股價位居低檔之個股；整體持股比率提升至99.9％，除業成占3.7％為最低外，其餘四檔介於23～26％。



倫元投顧分析師陳學進，本周則是續留上周股價飆漲29.2％及21.5％的太空梭與撼訊，並再選入散裝航運裕民、鋼鐵股威致、塑化股台聚，新選入的三檔，均為上周表現強勢之傳產族群；整體持股比率為99.8％，其中以撼訊占12.2％最低，其餘四檔則平均分布於18～25％。



逐洞賽第9洞競賽結果公布，台股本周受IC設計股重挫影響，電子資金比重降溫，資金明顯轉入原物料個股，包括鋼鐵、塑化、橡膠、水泥、紡織族群均伺機輪動輪漲。



上周四位達人投組報酬，陳學進再以8.42％報酬率蟬聯冠軍，已連三周奪冠，楊基政則以5.56％緊追在後；陳杰瑞、吳磊光，則分別以0.7％、-2.83％的報酬率，位居第三、四名。



逐洞賽第九洞由陳學進再度拿下，經歷「三連勝」後已坐擁四洞冠軍。另外，陳杰瑞、楊基政各擁兩洞冠軍，吳磊光則有一洞冠軍。台股本周上漲304.71點，漲幅1.81％，成功站上「萬七」關卡。法人指出，目前資金持續流入低位階、低本益比之「落後補漲股」，包括金融、傳產等族群均有望「先蹲後跳」，漲勢可期。