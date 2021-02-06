吳磊光︱台積電整體趨勢向上 祥碩外資升目標價

台股金鼠年華麗封關，證券分析師吳磊光指出，雖大盤表現強勢，惟仍有近七成的股票表現劣於大盤，因此，正確選股至關重要，建議投資人可鎖定半導體、車電兩大產業。金牛年開春首周投資組合前兩大為台積電（2330）、祥碩（5269），再選入世芯-KY（3661）、瑞昱（2379）與聯電（2303）。

台股加權指數自1月21日創下歷史新高16,238點，台積電在同一日亦創下歷史新高679元。不過，台股大盤、台積電隨後雙雙拉回修正，5日線、10日線均未守住，而是在月線修正止跌反彈。



台股5日迎來農曆年的封關，勢必發生市場投資人賣股求現之賣壓，實屬正常現象，投資人應樂觀以待，若疫情逐漸獲得控制，則2021年金牛年仍為多頭之年。至於選股方面，提醒投資人應留意兩大產業，一是半導體、二是車電。



半導體方面，台積電準備赴美設廠，其資本支出占比最大的，分別為極紫外線（EUV）設備廠晶片、高效能運算（HPC）、矽智財（IP）等半導體產業，均為2021年重量級產業，不可忽視其股價再創新高之可能。至於車電，今年鴻海強攻電車大餅，勢必將提升車用零組件需求。而台股更有多檔特斯拉、Apple Car概念股，漲聲已陸續響起。



金鼠年台股已華麗封關，不過，雖加權指數大漲，但有近七成股票表現不如大盤漲勢，如何正確選股仍是投資人首要任務。選股方面，台股即便維持高檔震盪，今年仍有外資、投信繼續攻略的產業及個股。