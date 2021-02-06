陳杰瑞︱致伸上月營收亮眼 欣銓訂單滿到Q3

台股大盤封關日收在所有均線之上，證券分析師陳杰瑞指出，台股多頭行情不變，惟短線難以突破前高16,238點。操作上則建議可同步關注「台股月均線」、「美元指數」兩大重點，以隨時應變。金牛年首周投資組合前兩大為高端疫苗（6547）、致伸（4915），再選入欣銓（3264）、金居（8358）與亞信（3169）。



台股封關前最後一周重新站回月均線之上，多頭行情不變，惟短線要突破前高16,238點難度較高。農曆年過後，預期台股將是高檔震盪格局，於大盤月均線不破之前，仍建議挑選強勢股操作。



就技術面觀察，大盤封關日收在所有均線之上，惟月均線扣抵值將扣高，恐形成壓力。因此，若農曆年後開紅盤的日均量無法衝上4千億元之上，大盤將會出現量價及指標背離。預期台股仍會在15,000～16,238點區間震盪一段時間，惟只要萬五不破，代表台股長多格局未變，可留意強勢股買點。



資金面而言，美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）維持低利率及購債規模，亞洲貨幣仍維持強勢，台股長多格局不變。不過，投資人近期應密切關注美元指數，一旦突破92，月KD指標恐於低檔出現交叉向上，屆時美元指數將會走一波短多行情，衝擊全球股市資金面，漲多個股恐面臨回檔，建議保守操作。



選股方面，IC設計指標股聯發科，受惠5G晶片需求強勁推升下，有望挑戰千元。IC設計相關個股仍是盤面重點，看好致伸、欣銓及亞信持續創高。