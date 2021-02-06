楊基政︱亞信聯發科躍大股東 安力宅經濟需求熱

台股封關周買盤清淡，維持橫盤整理態勢，終場以15,802點作收，啟發投顧分析師楊基政指出，大盤2日向上跳空缺口與上揚的季線為下檔形成有效支撐，待春節過後營收成長股將主導盤面走向，投資人可留意多項觀察指標；金牛年首周投資組合前兩大為亞信（3169）、安力-KY（5223），再選入中天（4128）、金居（8358）與榮科（4989）。



台股上周在長假效應下於月線附近震盪整理，加權指數自元月21日見歷史高點16,238點後出現壓縮整理型態，2日15,429～15,546點向上跳空缺口為後續強弱分水嶺，缺口未補表示反彈持續，可望維持類股輪彈的強勢整理格局；反之若開紅盤後將缺口封閉，則轉為弱勢整理型態。至於櫃買指數則在回測季線179點後展開反彈行情，惟封關當日仍未站回月線185點。



年後開紅盤選股將聚焦元月營收績優股，另外指標股以IC設計龍頭聯發科與面板廠友達為主，加上面板雙雄與元月營收亮眼的鴻海與國巨集團皆是後續觀察重點。由於近期強勢族群攻勢較缺乏連續性，連帶減弱短線買盤追價意願，因此 ， 領先突破族群能否在年後轉強續攻，成為盤面結構是否由反彈行情強化成回升行情的關鍵。



除2日跳空缺口為強弱指標外，領先突破的聯發科、聯詠與友達能否續攻亦影響台股追價氣勢，權王台積電與加權指數走勢具高度正相關，亦是外資風向球，回測月線後的走勢也將直接影響大盤反彈幅度。