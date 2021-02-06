陳學進︱高端疫苗二期臨床啟動 合一新藥獲美專利

台股波段累績漲幅已相當大，倫元投顧分析師陳學進指出，受疫情不確性因素影響，台股勢必需經歷震盪換手，惟大盤下檔季線位置區，仍有強力支撐，在長多架構不變下，短線若遇拉回，反倒是低接撿便宜之大好機會。金牛年首周投資組合前兩大為高端疫苗（6547）、合一（4743），再選入長榮（2603）、中天（4128）與日月光投控（3711）。



台股5日完美封關，展望後市，受疫情不確性的因素影響，隨加權指數累積漲幅已大，未來行情若欲持續上攻，勢必需要適度的震盪換手。不過，震盪的目的乃是為了洗盤、清洗浮額，使股市未來得以走得更健康、更長久，這與空頭回跌的情況是截然不同的。



就技術面角度觀察，台股大盤月線、季線、半年線及年線等中長期均線仍呈現多頭排列。預估在農曆新春開紅盤後，就算受某些因素的干擾而拉回，下檔季線位置區亦將有強力支撐。在長多架構不變下，短線若遇拉回，反倒是低接撿便宜的大好機會。



若放大至長線，就經濟面而言，台灣經濟成長率今年有望突破4％，而中國大陸去年國內生產毛額（GDP）為2.3％，今年則預估將上看8.1％；美國、日本、印度及歐元區等主要經濟體，去年GDP均出現負成長，惟今年預估值分別可望上看5.1％、3.1％、11.5％及4.2％。再配合資金熱錢效應，台股後市不悲觀、不看淡。

選股方面，台積電大聯盟、電動車、鴻家軍、遠距商機、缺貨漲價題材、太陽能、風電及貨櫃運輸類股等。